Sâmbătă şi duminică, 19 şi 20 august 2017, a avut loc a IX-a ediţie a manifestării culturale „Zilele Moiseiului”, organizată de Primăria, Consiliul Local şi Căminul Cultural din comuna Moisei. Sărbătoarea reprezintă pentru comunitate un prilej de a se aduna mii de participanţi, mulţi dintre ei venind din stăinătate. Au avut astfel posibilitatea să se bucure de sărbătoarea în aer liber (la „Livada”), cu muzică bună, spectacol de calitate, împreună cu rudeniile şi prietenii, îndepărtându-se pentru câteva ore de grijile vieţii.

Sărbătoarea “Zilele Moiseiului” este inclusă în programul festivalului Satele Unite ale Maramureşului, care are ca scop păstrarea principalelor valori culturale şi spirituale ale comunei. Spectacolul folcloric a prezentat tot ce-i mai frumos: cântece, dansuri, port popular din zonă. La eveniment au participat artişti renumiţi: Ion Dordoi, Paul Ananie, Adi Sabadâş, Maria Coman, cu ansamblurile folclorice Junii Moiseiului, Poieniţa, Colibiţa, Tihuţa şi Colibri, plus artiştii locali. Pe parcursul spectacolului, atmosfera a fost întreţinută de comicii Romică Ţociu şi Cornel Palade.

Pe scenă, alături de primarul Toader Steţcu şi de viceprimarul Grigore Tomoiagă, au urcat: Gal Avram din partea Parlamentului României; Duma Gheorghe din partea AFIR Satu-Mare; Beuca Ioan şi Mihali Anişoara din partea PNL; Altarescu Adrian din partea Ministerului Turismului. Primarul Toader Steţcu a făcut o scurtă prezentare a proiectelor de investiţii pe care le are comuna în derulare: grădiniţă cu program prelungit, after school, extinderea reţelei de canalizare, asfaltarea Văii Păroşii, astfaltare Dealul Stăpan, modernizare Dealul Jurchii, sală de sport dotată la standarde europene.

Au fost declaraţi cetăţeni de onoare ai comunei câţiva moiseieni: Horj Răzvan, pentru contribuţia adusă la dezvoltarea sportului şi promovarea localităţii; Hojda Carina, pentru obţinerea locului I la olimpiada de Limba şi Literatura Română faza republicană; Adrian Tomoiagă, a câştigat medalia de argint la Salonul Internaţional de Inventică, cu un robot autonom de inspecţie şi întreţinere a conductelor de mari dimensiuni. La aceştia se adaugă trei personalităţi care au contribuit la dezvoltarea comunei: Duma Gheorghe, pentru contribuţia la implementarea proiectelor europene; Gal Avram, pentru contribuţia adusă la implementarea proiectelor europene; şi Altarescu Adrian, pentru contribuţia la dezvoltarea socio-economică şi turistică a localităţii.

Seara s-a terminat cu un impresionant foc de artificii. (G.M.)