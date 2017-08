Băimăreanul Claudiu Bumba s-a despărţit de Dinamo

Băimăreanul Claudiu Bumba s-a despărţit de clubul de Liga 1 Dinamo Bucureşti, mijlocaşul reziliindu-şi contractul pe cale amiabilă cu gruparea din Ştefan cel Mare. Mijlocaşul în vîrstă de 23 de ani a cerut ca să plece de la formaţia antrenată de Cosmin Contra, motivul invocat fiind acela că evoluează foarte puţin. „Au fost şase luni alături de un colectiv frumos. Şase luni în care am muncit, am suferit, am luptat, am învins. Vreau să le mulţumesc suporterilor echipei Dinamo, care indiferent de vreme, indiferent de distanţă au fost lîngă noi şi ne-au purtat în atîtea rînduri spre victorie. A fost o onoare! Vă mulţumesc pentru încrederea acordată. Poate că au fost momente cînd v-am dezamăgit sau alte momente cînd v-am facut fericiţi, însă mereu am dat totul pe teren! Cu respect, Claudiu Bumba”, a scris mijlocaşul pe o reţea de socializare.

Născut pe 5 ianuarie 1994, Claudiu Bumba a fost transferat la începutul acestui an la clubul din Ştefan cel Mare şi a marcat două goluri în 14 meciuri la Dinamo, 13 în Liga 1 şi unul în Cupa României.

Claudiu nu duce, deja, lipsă de oferte, acesta aflîndu-se în discuţii cu mai multe cluburi din ţară sau străinătate.