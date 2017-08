Fermieri din Ţara Lăpuşului

Gospodarii din satul Vima Mare (comuna Vima Mică) se ocupă cu zootehnia şi cresc multe oi, capre, vaci şi bivoli. Cosesc iarba de pe sute de hectare de fîneaţă şi păşunează cu animalele pe întinse păşuni.

La casa cu nr. 23, îi găsim pe Alexandru Bude, 40 de ani, şi pe soţia sa, Anamaria, 35 de ani. Au trei copii: Alexandru Mihai, Alexandra Ruxandra şi Nicoleta Ionela. Familia deţine 200 de oi din rasa Ţurcană. Într-un grajd încăpător, se află 10 vaci din rasele Bălţata româneacă şi Brună de Maramureş. În coteţe, mai mulţi porci şi purcei. În curte, 100 de găini, pui şi doi cîini. E de lucru cu atîta cap de şeptel!

Alin Cîndea locuieşte la casa cu nr. 59 şi are 800 de oi. În grajduri, familia sa ţine 8 vaci de rasă, 2 cai, 6 porci la îngrăşat, multe găini. Alin nu vinde mieii la Paşti, ci îi îngraşă pînă cînd au o greutate mare şi abia apoi îi vinde.

Ne-am dus la gospodăria lui Liviu Mihalca şi am aflat că membrii familiei muncesc zi după zi, de dimineaţa pînă seara şi nu au liber nici în sărbători. Ne fascinează numărul mare de animale: 552 de oi, 32 de berbeci, 58 de găini, 5 cocoşi şi 6 cîini. Mai sînt şi mîţele… Liviu Mihalca are 10 vaci din rasa Bălţată românească, de la care mulge zilnic 250 de litri de lapte. De la cele 3 bivoliţe, mulge zilnic, cu mîna, 15 litri de lapte. O iapă pentru tracţiune, 6 porci. Vînd la piaţă: brînză frămîntată la burduf, caş maturat, urdă proaspătă, lapte de oaie, lapte de vacă, ouă, carne în viu.

În toate satele aparţinătoare comunei Vima Mică, oile sînt la mare cinste, iar numărul lor se ridică la 6.000 de capete. Proprietarii de aici sînt pricepuţi şi consecvenţi crescători şi îngrijitori de animale. Ei ţin ţara sus!