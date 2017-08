Festivalul Internaţional Coral “Liviu Borlan” – şapte ani de muzică şi ARMONIE

Cântecul coral este o tradiţie veche în Maramureş. Oamenilor le place să cânte. Aşa cum face Corala ARMONIA. Cum fac toate corurile care participă la Festivalul Internaţional Coral „Liviu Borlan”. Deloc întâmplător, festivalul a debutat la 75 de ani de la naşterea compozitorului Liviu Borlan. O manifestare internaţională, ajunsă la a VII-a ediţie, care şi-a propus să şteargă colbul şi să aducă la lumină frumuseţea muzicii compuse de Liviu Borlan.

Chiar dacă nu s-a născut în Maramureş, Liviu Borlan s-a simţit al Maramureşului, iar Maramureşul l-a adoptat şi l-a preţuit. Asociaţia „Prietenii Armoniei”şi Corala ARMONIA, organizatorii festivalului, au orgoliul de a spune că multe dintre ediţiile festivalului au fost însoţite de lansarea unei cărţi cu lucrările lui Liviu Borlan.

Este al şaptelea an de când la Baia Mare vin coruri şi personalităţile incontestabile ale muzicii corale. În acest an, juraţii sunt reprezentanţii academiilor de muzică din Bucureşti, Cluj-Napoca şi Iaşi, ai şcolilor de muzică din Lituania, Estonia, Republica Moldova, ai şcolii băimărene de muzică. Sub lupa lor vor sta coruri din Bulgaria, Polonia, Ungaria şi România, cu dorinţa de a câştiga Trofeul „Liviu Borlan”. Acordat corului care interpretează cel mai bine o compoziţie semnată de Liviu Borlan. Dacă la primele cinci ediţii Trofeul a rămas în România, la ediţia 2016, el a plecat în Bulgaria. Corul “Alabrea” a interpretat impecabil “Suită de cântece vechi din Maramureş”, compoziţie Liviu Borlan, cu cel mai mare grad de dificultate.

Privind cu încredere spre cea de-a şaptea ediţie, care are loc între 7-10 septembrie, câte nu se pot spune despre şase ediţii de festival! Cu oameni frumoşi, cu muzică bună, cu cărţi pe măsură. Cu zile încărcate de emoţii, cu surprizele organizatorilor, cu parada costumelor, care a înfrumuseţat străzile municipiului, cu armonie şi prietenie. Cei mai buni au urcat pe podium, dar toată lumea a plecat de la Baia Mare cu impresii cât mai bune, cu dorinţa de a reveni.

Momentele din festival şi surprizele oferite, fie că e vorba despre Corala Armonia, Şcoala Populară de Artă “Liviu Borlan”, Palatul Copiilor Baia Mare, Ştefan şi Andrei Petreuş, copiii din Coltău, Ansamblul Naţional “Transilvania” au demonstrat o dată în plus că prin muzică barierele dintre oameni dispar, că prieteniile se leagă mult mai uşor, că viaţa este mult mai armonioasă.

Cine i-a ascultat şi văzut pe coriştii din Letonia, Slovenia, Serbia, Bulgaria sau Ungaria cântând compoziţiile lui Liviu Borlan în limba română, sau jucând sârba sau învârtitele maramureşene, cu aceeaşi bucurie, poate spune că eforturile pentru a organiza un asemenea eveniment merită făcute. Au declarat la unison toţi reprezentanţii şcolilor de muzică din România, Ungaria, Slovacia, Polonia, Belarus, Republica Moldova, dar mai ales publicul, care a umplut sălile de concurs sau Gală, de la Casa de Cultură, Casa Tineretului sau Teatrul Municipal, dar şi cei care au fost prezenţi la concertele simultane din lăcaşurile de cult, care au avut loc la câteva dintre ediţii.

Pentru fiecare dintre sutele de corişti care au venit la Baia Mare, Festivalul Internaţional Coral “Liviu Borlan” a fost şi este un bun prilej de cunoaştere şi comunicare, un prilej de a fi împreună, bucurându-se de descoperirea prin muzică, comunicând idei, impresii, amestecând stiluri şi genuri muzicale, gusturi şi trăiri, arta corală dovedindu-se a fi mereu o limbă de circulaţie universală. Demonstrând că nici o bucurie nu o întrece pe cea izvorâtă din frumuseţea muzicii. Din frumuseţea muzicii compuse de Liviu Borlan.

Cu fiecare ediţie, s-au conturat idei şi propuneri care au îmbogăţit acest eveniment muzical unicat în România, prin modul de organizare şi desfăşurare. O manifestare cu care Baia Mare şi Maramureşul se pot mândri. Ne-am obişnuit ca fiecare ediţie să aducă ceva nou: o carte nouă, o completare a regulamentului de concurs, workshopuri, discuţii tematice, concurs de compoziţie etc.

„Toate cele şase ediţii ale Festivalului Internaţional Coral „Liviu Borlan”, spune Alexandru Nicolici, directorul executiv al Asociaţiei „Prietenii Armoniei”, au fost un parcurs frumos, cu muzică de calitate, cu pasiune pentru interpretarea ei. Cu zile transformate în muzică! Cu oameni cu drag de muzică. Aşa va fi şi cea de-a şaptea ediţie. Aşteptăm cu drag juraţii, coriştii, directorul artistic, publicul spectator, care ne-a fost mereu aproape. Ce înseamnă compoziţiile lui Liviu Borlan s-a văzut în interpretarea corurilor şi în notarea juriului, în aplauzele spectatorilor. Sonorităţi plăcute, expresivitate, multă bucurie ascunsă în spatele partiturilor. Mulţumim tuturor celor care ne ajută să organizăm, la Baia Mare, în Maramureş, una dintre cele mai frumoase manifestări de gen”.

Cu aceste gânduri este aşteptată ediţia 2017 a Festivalului Internaţional Coral „Liviu Borlan”, o manifestare îndreptată spre artă, spre muzica corală de calitate, al cărei prestigiu s-a dobândit în timp.