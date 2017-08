Primarul din Bicaz ţine loc şi de secretar…

Administraţia locală din comuna Bicaz se confruntă cu un deficit de personal. Astfel, primăria a rămas fără secretar, director de cămin cultural (care era şi asistent social), bibliotecar şi pentru o perioadă chiar şi fără de contabil. În aceste condiţii, primarul este şi secretar şi ofiţer de stare civilă, iar ceilalţi angajaţi ai primăriei au delegate şi alte atribuţii de serviciu pe lângă postul de bază.

Deşi organigrama nu este încărcată, conjunctura nefavorabilă a făcut ca primăria să rămână la un moment dat în şase angajaţi, dintre care doi erau primarul şi viceprimarul, iar alţi doi, personalul contractual.

Primarul Dorin Flaviu Mitre ne explică: „Nu avem o organigramă încărcată, doar 11 posturi au fost prevăzute. Problema este că secretarul primăriei a decedat. Pe asistenţă socială n-am avut pe nimeni, a fost cu delegare de atribuţii de servici doamna directoare de la Căminul cultural, care este în concediu medical de aproape un an de zile, cu o afecţiune cronică. Am rămas şi acolo fără om. Doamna bibliotecară a solicitat concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav. Deci s-au dus trei angajaţi. La un moment dat, contabila a fost în spital cu o fractură de membru inferior, aşa că am rămas cu patru oameni, dintre care doi funcţionari şi doi demnitari: eu şi viceprimarul! Am două persoane contractuale – omul de servici şi tractoristul primăriei. Deci lucrăm cu şase angajaţi şi vreau să vă spun că nu am avut sincope în activitate, în sensul că nu ni s-au returnat dispoziţii sau hotărâri de consiliu local, deşi secretarul primăriei, prin studiile lui juridice, este cel care trebuie să le avizeze. Fără secretar, noi am mai întrebat, am dat telefoane, ne-am mai consultat cu unii şi alţii şi am indeplinit şi această activitate de secretar. De şapte luni de zile, fac tot ce ţine de serviciul de stare civilă, la fel ca orice secretar de primărie din ţară, cu tot ceea ce implică activitatea pe stare civilă: certificate de deces, de căsătorie, acte, transcrieri, menţiuni. La orice este nevoie în primărie, punem toţi mâna şi facem. Fiecare angajat al primăriei, pe lângă nor­ma de bază, are încă una sau două atribuţii delegate din alte sfere de activitate. Casierul este şi pe linie de secretariat. Bibliotecara, chiar dacă e în concediu de îngrijire a copilului, mai vine şi face anchete sociale, dacă e nevoie”.

Nu există doritori pe posturile scoase la concurs…

Cu toate că unele posturi au fost scoase la concurs, sau procedura pentru acest lucru este în curs, nu există niciun candidat care să-şi arate interesul pentru a deveni funcţionar public. Primarul nu mai ştie cum să procedeze: „Avem demarată acţiunea de organizare a concursului pentru ocuparea postului pe asistenţă socială. Suntem în faza în care aşteptăm avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. Sperăm să-l primim odată, ca să putem organiza concursul. Şi aici este nevoie de studii de specialitate, de vechime, lucruri care cred eu că o să cam atârne greu în desemnarea unui candidat, din cauză că noi ca şi comună suntem situaţi la graniţă, cum le place unora să spună, distanţa de Baia Mare fiind destul de mare, 75 km. Tinerii cu studii de specialitate din comuna noastră au deja un loc de muncă bine plătit, pe care nu-l vor părăsi ca să vină aici, iar cei rămaşi, nu au studii de specialitate. Deci va fi o problemă. De când am demarat procedurile de organizare a concursurilor, nu am primit nici măcar o solicitare din partea vreunui potenţial candidat, vizavi de cele două posturi scoase la concurs: cel de secretar şi asistent social. Nu ştiu ce o să se întâmple, sincer… Mai este un aspect, şi cu delegările astea de atribuţii: legea nu-ţi permite să-i recompensezi pe angajaţi pentru activitatea prestată în plus. Deci îi dai de lucru mai mult, dar nu-l plăteşti mai mult şi asta e o altă problemă. Chiar dacă primăria ar avea buget şi persoanele ar fi dispuse să muncească mai mult pentru a câştiga un ban în plus, tu nu ai cum să le plăteşti. Iar salariile funcţionarilor publici sunt modeste. Astea-s condiţiile din păcate şi trebuie să le facem faţă, să mergem înainte, pentru că primăria nu o putem închide”, a conchis Dorin Flaviu Mitre.