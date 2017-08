Exclusivitate – Programul Oficial al ediţiei a 25-a a Festivalului Castanelor 2017

Evenimente deosebite la sărbătoarea de suflet a băimărenilor

În perioada 21-24 septembrie 2017, va avea loc ediţia 25 a Festivalului Castanelor, o manifestare cu tradiţie a municipiului Baia Mare. Pe parcursul celor 4 zile de festival, la cele 2 scene amplasate pe raza municipiului, precum şi în locaţiile bine cunoscute de băimăreni, vor avea loc evenimente deosebite, toate grupate sub umbrela Festivalului Castanelor.

Artişti precum Thomas Anders & Modern Talking Band, Goran Bregović &Band, Andra, Delia, Smiley, Carla’s Dreams sau Holograf vor concerta în septembrie 2017 în Baia Mare.

Pe lângă evenimentele artistice, la castane se vor mai organiza o serie de evenimente aşteptate cu drag, an de an de băimăreni.

Dorinţa primarului Cătălin Cherecheş şi a municipalităţii este ca în acest an Festivalul Castanelor să cuprindă o paletă largă de evenimente şi spectacole.

Începând de joi şi până duminică, se doreşte ca un număr cât mai mare de băimăreni şi invitaţii lor să participe la această sărbătoare de suflet.

Festivalul Castanelor 2017 va fi o ediţie care va demonstra capacitatea de organizare de mari evenimente a municipalităţii în perspectiva anului 2018 când Baia Mare poate deveni Capitală a Tineretului în România. Va fi o organizare mult mai atentă pe diverse paliere, dar mai ales în ceea ce priveşte curăţenia, ordinea publică şi igiena. Un punct esenţial va fi cel al amplasării de toalete ecologice, atât ca număr cât şi ca amplasare.

Joi, 21 septembrie 2017, comunitatea băimăreană îşi va sărbători cuplurile care şi-au unit destinele prin căsătorie în anul 1967.

Municipalitatea va oficia în cadru festiv peste 100 de cupluri care împlinesc 50 de ani de căsătorie în decursul anului 2017, în cadrul evenimentului Nunta de Aur.

Tot joi, primarul Cătălin Cherecheş nu i-a uitat pe cei mici, astfel Gaşca Zurli şi Ella Bella îi vor încânta pe cei mai tineri băimăreni la scena din Centrul Vechi, cu începere de la orele 18.00. Tot atunci trupe locale şi teatrul pentru copii vor completa acest spectacol.

Vineri, 22 septembrie 2017, Thomas Anders & Modern Talking Band alături de băimăreni.

Municipiul Baia Mare va realiza în Piaţa Revoluţiei ediţia 34 a Expo Flora Maramureş. Iubitorii de flori sunt aşteptaţi de vineri până duminică între orele 09.00-21.00 să admire florile şi aranjamentele florale ce vor compune ediţia din acest an.

Tot vineri de la ora 11.00 are loc deschiderea oficială a celei de-a 25-a ediţiei a expoziţiei internaţionale Rivulus Dominarum 2017, în organizarea Camerei de Comerţ şi Industrie Maramureş.

Evenimentul are loc în Centrul de Instruire şi Marketing Baia Mare, iar doritorii pot vizita această expoziţie între orele 11.00-20.00.

O altă manifestare este organizată de Ansamblul Folcloric Naţional ”Transilvania” sub genericul Festivalului Minorităţilor ”Diversitate şi Unitate prin Tradiţii”. Evenimentul va avea loc în Centrul Vechi al Municipiului Baia Mare, de la ora 16.00.

Seara, pe scena mare vor urca artişti consacraţi ai scenei autohtone şi internaţionale.

Nume precum: Thomas Anders & Modern Talking Band, What’s Up, Andra, Voltaj, Delia îi vor încânta pe băimăreni. Pe scena din Centrul Vechi va avea loc un spectacol extraordinar de muzică simfonică.

Sâmbătă, 23 septembrie 2017, la ora 12 Parada Festivalului Castanelor 2017. După concertele de vineri seara, sâmbătă 23 septembrie 2017, ora 12, băimărenii sunt invitaţi la Parada Festivalului Castanelor 2017. Municipiul Baia Mare a pregătit şi traseul din acest an al paradei: Bd. Unirii (Parcul Mara) – Bd. Bucureşti – P-ţa Revoluţiei – str. Gheorghe Şincai – P-ţa Libertăţii – Câmpul Tineretului, unde va avea loc şi şedinţa festivă de castane. Cealaltă manifestare, care începe la ora 13.00, este un vernisaj al expoziţiei ”Studio Studenţesc 2017”. Evenimentul este organizat de Filiala Uniunii Artiştilor Plastici din Baia Mare, iar expoziţia rămâne deschisă în perioada 19 septembrie – 2 octombrie 2017, la Galeria de Artă a UAP din Bd. Bucureşti, programul de vizitare fiind de luni până vineri între orele 10.00 – 18.00. Sâmbătă seara, pe scena din Centrul Vechi, vor urca Mihai Mărgineanu şi Hruşcă & Friends. La scena mare, iubitorii de muzică modernă vor putea asculta concertele extraordinare ale unor artişti de top precum Smiley, Feli, Carla’s Dreams, Dj Kriss, Alina Eremia, Ami, B.U.G. Mafia. În încheierea acestei seri, municipalitatea a pregătit pentru băimăreni un impresionant foc de artificii.

Duminică, 24 septembrie 2017, spec­tacol folcloric de excepţie pe scena din Centrul Vechi. Ziua de duminică este dedicată aproape în exclusivitate cântecului, jocului şi voii bune. Pe scena din Centrul Vechi vor fi concerte extraordinare, un regal folcloric susţinut de artişti de renume naţional ai folclorului muzical românesc: Grupul Iza, Lavinia Goste şi Marius Zorilă, Florentina şi Petre Giurgi, Dumitru Dobrican, Diana Cârlig si Ionuţ Bledea, Vladuţa Lupău, Călin Brătianu, Marius Ciprian Pop, Aurel Tămaş, Andrada Bârsăoan, Alexandru Pop. Evenimentul este organizat de Municipiul Baia Mare şi de Ansamblul Folcloric Naţional Transilvania. Co-organizator al evenimentului este Consiliul Judeţean Maramureş.

Duminică, 24 septembrie 2017, eveniment de excepţie marca Goran Bregović – Seara de duminică, ultima a Festivalului Castanelor 2017, va fi una care va rămâne în memoria băimărenilor. Pe lângă Holograf, Direcţia 5, Lidia Buble, seara va fi onorată de un artist mult aşteptat de băimăreni: Goran Bregović. Acesta va susţine un concert extraordinar, pe scena centrală a festivalului Castanelor.