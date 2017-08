Clădirile istorice din centrul Sighetului, supuse „cosmetizării”

Centrul municipiului Sighetu Marmaţiei este plin cu clădiri istorice, vechi de zeci sau sute de ani, aflate însă în diferite stadii de degradare. Acesta a fost şi motivul pentru care administraţia locală s-a gândit să le schimbe puţin faţa. Lucrările s-au rezumat la faţadele exterioare ale imobilelor.

Astfel, clădirile istorice din centrul oraşului au fost zugrăvite. Primăria însă mai are de aşteptat reabilitarea, după cum explică Horea Scubli, primarul municipiului Sighetu Marmaţiei: „Am început dintr-un capăt al centrului şi am zugrăvit, până în apropierea parcului, toate clădirile istorice. De asemenea, am terminat documentaţia pentru clădirea primăriei pe care o zugrăvim. Asta după ce a trebuit în prealabil să merg la instituţiile de cultură ale ţării şi să obţin autorizări, pentru că orice intervenţie asupra unei clădiri, care în mod normal pe Legea 50 nu necesită autorizaţie de construire, dacă aceasta se face asupra unei clădiri istorice atunci are nevoie de autorizaţie. Deci dacă vopsesc numai un geam al primăriei am nevoie de un document ce îl avizează o comisie care se întruneşte o dată pe lună! Sistemul acesta a fost creat ca cineva să nu facă tâmpenii”.

Acoperişul primăriei va fi reabilitat

După ce primăria va fi zugrăvită, lucrările se mută la acoperişul clădirii. Schimbarea lui nu este posibilă momentan, din mai multe motive, însă acesta va fi refăcut integral, cu ajutorul unor soluţii, mai spune edilul: „Practic primăria intră acum la zugrăvit şi avem documentaţii în lucru, tot pe sistemul ăsta greoi, pentru încă două corpuri de clădire, fosta Sală Studio şi corpul acesta unde a fost cinematograful muncitoresc şi muzeul. La cele două nu le vom face decât acoperişurile. Noi avem nişte acoperişuri din tablă, lucrate migălos. E greu să le refacem identic, deoarece nu sunt meşteri care să le facă tot aşa. În consecinţă, am găsit o substanţă din trei componente care se aplică cu pensula. E un strat de grund ce se transformă într-un fel de pojghiţă dură. Acest tratament măreşte durata de folosinţă a acoperişului cu încă 25 de ani. După această perioadă, ori se mai revopseşte, ori se schimbă, dar până atunci vom vedea ce va mai fi. Şi găurelele apărute se acoperă cu bucăţi de tablă ce se lipesc cu un fel de silicon. Deci e destul de laborioasă lucrarea, dar mai ieftină decât să înlocuieşti tot acoperişul. Cu 60.000 de lei reuşesc să fac acoperişul primăriei care are 4.000 de metri pătraţi! Altfel mă costa milioane de lei să reuşesc să fac tot acoperişul. Plus că nu mai găseşti pe nimeni să-l refacă exact cum a fost”.