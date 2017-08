Lorin Druţă a cîştigat turneul de la Oradea

Săptămîna trecută, de joi pînă duminică, Oradea a găzduit Cupa Black&White, una dintre cele mai importante competiţii de tip Open din ţară. 32 de jucători s-au regăsit pe tabloul principal, printre care nume cunoscute: Rareş Sinca, Paul Croitoru, Sorin Crăciun, alături de cîţiva jucători din Ungaria, în frunte cu Pal Vantara şi Varga Peter.

Judeţul nostru a fost reprezentat cu succes de un grup de jucători format din Lorin Druţă, Bogdan Marchiş, Cristian Vinţu, Paul Druţă, Norbert Szopko, Andrei Galuşinschi şi Călin Vişovan. Doi dintre ei, Lorin Druţă şi Bogdan Marchiş, au ajuns în fazele superioare ale competiţiei. Bun şi jocul lui Cristian Vinţu, care s-a remarcat cu un break de 42 de puncte şi un frame cîştigat în grupe împotriva finalistului Rareş Sinca, un jucător foarte valoros.

După meciuri bune reuşite în optimi şi sferturi de finală, Lorin Druţă şi Bogdan Marchiş s-au întîlnit în semifinală. Lo­rin a reuşit să se impună în faţa cîştigătorului din 2014 şi s-a calificat în finală, unde l-a înfruntat pe Rareş Sinca, învingător în semifinala disputată împotriva lui Pal Vantara. Jucătorul originar din Slatina pornea favorit în faţa reprezentantului nostru, dar, după o prestaţie solidă, Lorin Druţă s-a impus cu 4-2 şi a cîştigat a şasea ediţie a Cupei Black&White.

Iată ce ne-a declarat învingătorul despre acest turneu: „Pentru prima dată de cînd particip la turneele din Oradea, nu m-am dus cu gîndul de a cîştiga, deoarece nu eram antrenat. Am mers acolo cu familia pentru relaxare şi cu ocazia asta am participat şi la competiţie. Surprinzător pentru mine, jocul mi-a mers foarte bine şi am reuşit break-uri suficiente pentru a cîştiga. Am avut un traseu destul de greu pînă în finală, cu jucători foarte valoroşi precum Bulboacă, Croitoru, Marchiş şi mai ales Sinca. Am reuşit să-mi păstrez calmul şi concentrarea pînă la final şi cred că jocul tactic a făcut diferenţa. Îi felicit pe toţi participanţii pentru jocul şi atitudinea de care au dat dovadă şi mai ales pentru break-urile realizate, deoarece, de la an la an, sînt din ce în ce mai multe şi mai consistente. De asemenea, felicitări organizatorilor pentru tur­neu şi pentru atmosfera creată. Mă bucur că am cîştigat poate cel mai important open din România. Dedic această cupă domnului Liviu Vinţu”.

