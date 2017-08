Liberalii maramureşeni caută preşedinţi de organizaţii locale

Una dintre problemele pe care liberalii le au de rezolvat în această toamnă este şi cea legată de organizarea alegerilor în unele filiale locale, unde acest lucru nu a avut loc încă.

De asemenea, ei caută şi potenţiali preşedinţi de organizaţii, acolo unde nu sunt constituite asemenea organisme. Gavril Ropan, prim-vicepreşedintele PNL Maramureş ne spune: „Ca şi strategie politică pentru organizaţia PNL Maramureş, am intrat într-o reorganizare, prin alegerile care au avut loc lunile trecute. Mai avem însă câteva lucruri de realizat, respectiv avem de finalizat alegerile în câteva filiale locale din judeţ, unde nu am avut încă alegeri locale. Va trebui să identificăm persoane care ar putea să ne reprezinte în acele comunităţi unde nu am avut organizaţii. Tot ca şi strategie avem pregătirea pentru alegerile din 2019, cele pentru preşedinte şi alegerile europarlamentare. Cam aceasta este strategia noastră în următoarea perioadă de toamnă. Probabil că vor apărea pe parcurs şi alte lucruri importante în cadrul organizaţiei Maramureş, dar le luăm toate în ordinea priorităţilor ”.