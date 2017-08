“Ziua Minerului” sărbătorită în Baia Mare

“Nu mai trebuie să stăm la cheremul unor guvernanţi care ne-au pus

în genunchi şi au distrus mineritul în Maramureş“ – Cătălin Cherecheş

Mineritul a reprezentat foarte mult pentru băimăreni, pentru maramureşeni. Astăzi, am ajuns să discutăm despre principala îndeletnicire a oamenilor de pe aceste locuri doar la vernisaje şi colocvii când cineva îşi aduce aminte de mineri. Foştii ortacii au reprezentat o forţă în Baia Mare şi Maramureş, fiind cei care au pus umărul la realizarea unor proiecte importante în comunităţile locale. La final de lună august, foşti truditori în minele de la noi au organizat o întâlnire de suflet la care a participat şi primarul Cătălin Cherecheş.

Astăzi, trebuie să le spunem celor tineri cel puţin un lucru, că în Baia Mare din anul 1500 şi până astăzi mineritul a fost întrerupt doar în această perioadă de zece ani. Tot ce s-a construit relevant în Baia Mare s-a construit din banii câştigaţi din minerit, chiar dacă vorbim de perioada comunistă sau de alte perioade. Dacă de 500 de ani încoace acest oraş şi acest judeţ s-au dezvoltat din minerit şi dacă aici există resurse, acestea trebuie exploatate, în mod prietenos faţă de mediu şi în mod economic. Şi astăzi tehnologiile ne ajută şi încă se pot face anumite lucruri în acest domeniu.

“Mulţi dintre dumneavoastră, acum zece-douăzeci de ani, eraţi şi în activitate şi în putere. Mulţi dintre dumneavoastră aţi avut funcţii şi aţi fost oameni care aţi condus acest judeţ şi aţi fost voci importante în acest oraş şi judeţ. Nu îmi aduc aminte, chiar dacă eram copil, să vă fi văzut pe careva dintre dumneavoastră cu vreo insignă pe care să scrie ‘rezist’ atunci când vorbim despre minerit, când vorbim despre metalurgie, când vorbim despre industria românească care a fost distrusă. Astăzi, tolerăm tot felul de mofturi ale unora care ne spun lucruri venite din altă parte şi nu din sufletul sau rădăcina voastră şi uităm cine suntem. E datoria dumneavoastră, a celor care ne-aţi născut, aţi pus pâinea pe masă şi aţi dezvoltat acest oraş şi acest judeţ să spuneţi adevărul şi calităţile şi să nu ascundeţi nimic. Sunt oameni între dumneavoastră care ştiţi adevărul, oameni care puteţi deschide mintea şi ochii românilor. Vă rog să o faceţi! Nu doar prin cărţi, pe care mulţi nu le citesc astăzi. Ci să spuneţi oamenilor adevărul în mod deschis pentru că altfel vom ajunge o ţară de oameni care o să mergem la cantina săracilor ca să trăim de pe o zi pe alta. Nu aceasta este viitorul pe care eu mi-l doresc pentru Baia Mare, Maramureş sau România. Sunt convins că nici dumneavoastră nu vă doriţi acest lucru“ a spus Cătălin Cherecheş.

Dar neştiind perversitatea lucrurilor care vin peste noi din zone interesate economic din afara ţării, comunitatea locală nu a ştiut nici cum să reacţioneze. Mineritul a fost o industrie reprezentativă în Baia Mare şi Maramureş. Foştii mineri s-au reorientat, inclusiv pe piaţa muncii. Din oameni destoinici ai comunităţii, oameni care au construit prin propriile forţe Baia Mare şi Maramureşul, minerii şi mineritul au ajuns să fie evocaţi doar teoretic pe la unele mese rotunde.

“Şi mă gândeam cu câţiva colegi de la Primăria Baia Mare şi Consiliul Judeţean Maramureş de ce nu ne asumăm noi o iniţiativă publică de înfiinţare a unei societăţi pentru minerit şi să preluăm activele societăţii Remin şi specialiştii din domeniu. După care, într-un parteneriat cu investitorii importanţi, să repornim lucrurile. De ce trebuie să stăm la cheremul unor guvernanţi care ne-au pus în genunchi şi au distrus mineritul în Maramureş? Cred că aceste lucruri trebuie spuse cu foarte multă tărie în fiecare zi, până le învaţă unii şi până îi prinde ruşinea pe ceilalţi. Eu nu am nimic de pierdut! Pe mine tata şi mama nu m-au făcut să stau în genunchi decât în faţa lui Dumnezeu! Asta am simţit că trebuie să vă spun şi asta am simţit că trebuie să vă invit să ne ajutaţi să facem. Dar în primul rând trebuie să vă invit să spuneţi adevărul şi să recuperaţi lucrurile, cel puţin la nivel simbolic şi emoţional, care nu au fost făcute până acum. Piciorul în prag pe care unii dintre dumneavoastră nu l-aţi pus vă invit să îl puneţi acum! O să facem o întâlnire în care să discutăm mai amplu aceste lucruri. O să facem o evidenţă prin care să readucem istoria mineritului în Baia Mare pentru că istoria mineritului în Baia Mare nu s-a făcut în Piaţa Revoluţiei, ci în mină. Am finalizat de curând preluarea Castelului Pocol şi cred că este o zonă pe care o putem transforma într-un simbol pentru ceea ce a însemnat istoria mineritului şi să avem la Herja şi la Castelul Pocol puncte în care să prezentăm ce a însemnat mineritul. Cu tot respectul faţă de munca dumneavoastră şi înaintaşii noştri, pentru cei care au pus bazele şi au consolidat mineritul aici, în Maramureş, trebuie să ne uităm înainte şi să facem ceva pentru viitor. Pentru ca viitorul să nu însemne doar o comemorare a ceea ce a însemnat acum douăzeci de ani sau zece ani. Am toată aprecierea faţă de înaintaşii noştri, dar mineritul nu vreau să fie o comemorare în Baia Mare şi Maramureş. Vă mulţumesc pentru tot ceea ce aţi făcut şi vă invit să nu lăsaţi steagul jos!“ i-a îndemnat primarul Cătălin Cherecheş pe cei prezenţi.