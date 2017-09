Contradicţie pe tema salariaţilor de la Aeroport

Consilierii judeţeni din opoziţie sunt nemulţumiţi de faptul că de doi ani, de când s-a închis Aeroportul pentru reabilitarea pistei, salariaţii sunt plătiţi ca şi cum aerogara ar fi funcţională! De ce n-au fost trimişi în şomaj tehnic?!

Astfel, aleşii judeţeni din cadrul opoziţiei se întreabă dacă era necesară prezenţa zilnică a angajaţilor, în condiţiile în care sunt plătiţi de la bugetul judeţului. Consilierul judeţean Felician Cerneştean spune: „Aeroportul Baia Mare, în acest moment, are 57 de salariaţi, care din 2015 merg la serviciu, cu toate că Aeroportul este închis. Acum stau şi mă întreb, deşi unii pot spune că sunt răutăcios, însă eu sunt pragmatic: oare chiar a fost nevoie ca toţi să meargă la serviciu?! Nu puteau trece în şomaj tehnic? Era necesară prezenţa tuturor în această perioadă? Investiţiile de acolo nu se puteau face fără prezenţa lor? Totuşi, sunt nişte cheltuieli din bani publici! Am început de la 9 milioane de euro şi acum ajungem la o investiţie de 19 milioane de euro. În acest moment, Aeroportul nu se poate deschide din cauza unei fâşii în suprafaţă de aproximativ 3 hectare, pentru care directorul aeroportului tot aleargă de la un minister la altul ca să obţină nişte avize, dar fără prea mare succes!”

Angajaţii au lucrat la documentaţii

Dorin Buda, directorul Aeroportului Internaţional Maramureş, ne spune: „În legătură cu fâşia de teren, mai aşteptăm lămuriri, să-şi asume documentaţia, dar eu cred că în prima şedinţă de Guvern, săptămâna viitoare, va intra pe ordinea de zi, pentru că toate avizele sunt obţinute, de la Justiţie, Transporturi, Ministerul Dezvoltării. Cei de la Ministerul de Finanţe au mai avut nelămuriri, dar s-au rezolvat. Am vorbit şi cu cei de la Aeroclubul Român, cu cel care a făcut documentaţia cadastrală, şi am primit toate documentele solicitate. În principiu, trecerea fâşiei de teren în administrarea noastră ar trebui să se adopte. În legătură cu angajaţii, am avut nevoie de ei pe perioada lucrărilor, de când Aeroportul s-a închis, pentru că, fiind proiect pe fonduri europene, sunt de întocmit o grămadă de hârtii şi documentaţii. Au fost şi unii care şi-au luat concediu fără plată, dar pe majoritatea i-am folosit, mai ales la lucrările pe care le-am făcut în interior, pentru reproiectarea fluxurilor de intrare-ieşire. Deci era absolută nevoie de aceşti oameni aici, că i-am folosit”.

Mai mult, directorul Dorin Buda spune că decizia de a păstra oamenii nu a fost luată de el, ci de Consiliul de administraţie. Dacă i-ar fi trecut pe şomaj tehnic, Aeroportul Internaţional Maramureş risca să-şi piardă meseriaşii şi specialiştii, care şi-ar fi găsit de lucru în alte părţi, pe salarii mai mari.