Rîndunică strânge informaţii pentru proiectul de lege a pensiilor

La întâlnirea Comisiei de Dialog Social şi al Comitetului de Dialog Civic pentru problemele Persoanelor Vârstnice, care a avut loc miercuri la Prefectura Maramureş, a fost prezent şi Secretarul de Stat din Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, Adrian Marius Rîndunică.

Acesta a efectuat un turneu în ţară pentru a strânge informaţii şi puncte de vedere spre a le valorifica când se va lucra la proiectul de lege a pensiilor. „Ne-am edificat cum se întâmplă în ţările europene şi am constituit un gup de lucru care primeşte memorii, informaţii din teritoriu şi puncte de vedere. Se lucrează intens la acest proiect de act normativ de mare interes”- a precizat Adrian Marius Rîndunică.

A luat cuvântul Ştefan Lupşa, preşedintele Consiliului Judeţean al Persoanelor Vârstnice şi membru în Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice, care a subliniat: „Referitor la noua lege a pensiilor, am dori o lege unitară şi unică a pensiilor pentru toţi românii. Să se ţină cont de principiul contributivităţii. Valoarea punctului de pensie să nu fie mai mic de 45% din valoarea salariului mediu brut pe economie. De asemenea, am dori ca pensia minimă să fie mai mare decât ajutorul social ce se acordă celor care n-au lucrat. Apoi, să se ţină cont ca pensia de boală să fie mai mică decât pensia normală”.

Alte discuţii au vizat pensiile persoanelor care au lucrat în industria mineritului, costurile de tratament pentru persoanele bolnave, acordarea de pensii speciale pe o perioadă limitată descendenţilor celor care au făurit Marea Unire.

Ştefan Petricean de la Confederaţia „Meridian” Maramureş a ripostat: „Noi facem consultări, dar pe ce? Guvernul, la ora actuală, împarte România în două: cetăţenii de rând şi cei care beneficiază de pensii speciale. 100.000 de pensii speciale echivalează cu 4 milioane de pensii normale”.

Ştefan Petricean a cerut de asemenea desfiinţarea Comisiei Centrale de Contestaţii de la Casa Naţională de Pensii, pentru refuzul de a încadra la timp cetăţenii în grupa de muncă, aceştia fiind obligaţi să-şi găsească dreptatea în justiţie.

Lucica Pop, directorul Casei de Pensii Maramureş, a propus încadrarea de medici la cabinetele de expertiză sau externalizarea acestor servicii, pentru a-i servi mai bine pe cei 20.000 de maramureşeni cu grade de invaliditate.

Secretarul de Stat în Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale a declarat că situaţia pensiilor persoanelor care au lucrat în minerit va fi reglementată în noua lege a pensiilor sau printr-un act normativ în Parlamentul României. (o.m.)