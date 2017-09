Din nou în elita handbalului masculin românesc

CS Minaur Baia Mare – CS Politehnica Iaşi

CS Minaur Baia Mare revine, după numai un sezon, în prim-planul handbalului românesc de elită. Mîine, 3 septembrie, începînd cu ora 18.00, formaţia antrenată de Raul Fotonea va da piept tot cu o nou promovată, CS Politehnica Iaşi.

Ca şi în cazul echipei băimărene, şi moldovenii au acces pe prima scenă după ce au terminat sezonul de divizia A pe prima poziţie. Aşa cum se întîmplă în fiecare pauză competiţională şi avînd în vedere că cele două echipe se află la un nivel superior, în ambele tabere s-au făcut transferuri pe posturile deficitare, care să aducă un plus de valoare echipei pentru îndeplinirea obiectivelor propuse. În tabăra Minaurului au fost transferaţi nu mai puţin de zece jucători, cel mai răsunător nume fiind cel al francezului Pierre Ragot, jucător ce în ultimele două sezoane a evoluat pentru Dinamo şi a devenit campion cu gruparea din Ştefan cel Mare. Desigur, nu putem să-i omitem nici pe băimărenii reveniţi acasă, Andrei Popescu, Mihai Buşecan sau Răzvan Pop, care vor încerca să pună umărul la un parcurs cît mai strălucit în sezonul 2017-2018. În acest moment, băimărenii dispun de un lot de 23 de jucători, media de vîrstă a echipei fiind de 24,65 ani. Lotul CS Minaur pentru Liga Zimbrilor: Alexandru Bucătaru, Paul Simulescu, Răzvan Pop, Răzvan Pop – portari; Andrei Popescu, Călin Căbuţ, Pierre Yves Ragot, Robert Pop, Yurii Pop – centri; Benjamin Szabo, Bogdan Mihai, Bogdan Stoean, Daniel Mureşan, Iulian Halcă, Tudor Botea, Viorel Boşca – interi; Albert Cristescu, Cristian Bodnărescu, Mihai Buşecan – pivoţi; Alexandru Sabou, Alin Câmpan, Georgel Haiduc, Tudor Marta – extreme. Antrenor principal: Raul Fotonea; Kinetoterapeut: Vlad Pop.

“După o lungă perioadă de pregătire, cu antrenamente foarte intense, în care am avut şi zece meciuri de pregătire, toate în compania unor echipe foarte bune, consider că sîntem în proporţie foarte mare pregătiţi pentru începutul de campionat. Deşi toată lumea spune că vom juca în compania unei echipe mai slab cotate, trebuie să fim foarte atenţi, deoarece este prima etapă şi sînt sigur că vor da totul pentru a convinge că îşi merită locul în Liga Zimbrilor. În plus de asta au şi cîţiva jucători cu destulă experienţă în prima ligă. Ca atare, trebuie să rămînem foarte concentraţi, motivaţi şi să pregătim foarte bine meciul din punct de vedere tactic. Aşteptăm suporterii în număr cît mai mare la sală, deoarece avem mare nevoie de sprijinul lor”, a declarat principalul Raul Fotonea.

Duelul nou promovatelor va fi arbitrat de cuplul clujean format din S. Mârza / C. Nedelea, iar ca observator a fost delegat I. Furnea (Târgu Mureş). Intrarea spectatorilor se va face pe bază de bilet, preţul unui tichet la meciurile CS Minaur fiind 10 lei.

Programul primei etape • Astăzi, 2 septembrie: AHC Dobrogea Sud – CSU Suceava, ora 16.00, TVR 2; AHC Potaissa Turda – CSA Steaua Bucureşti, ora 16.30, Digi Sport şi Dolce Sport; CSM Făgăraş – Dinamo Bucureşti, ora 18.00 • Mîine, 3 septembrie: HC Odorhei – CSM Focşani 2007; CS Minaur Baia Mare – CS Politehnica Iaşi, ora 18.00; HC Vaslui – CSM Bucureşti; AHC Dunărea Călăraşi – SCM Politehnica Timişoara, ora 17.00, Digi Sport şi Dolce Sport.