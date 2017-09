Pajiştile din Maramureş, diminuate cu 6.000 ha în 10 ani!

O problemă semnalată de ing. Virgil Ţînţaş, şeful Direcţiei Agricole Maramureş, a iscat ample discuţii la şedinţa Comisiei judeţene de fond funciar. Directorul a atras atenţia că suprafaţa de păşuni şi fâneţe se diminuează constant. În ultima decadă, datele statistice arată o diminuare cu 6.000 ha!

Virgil Ţînţaş a spus: „Multe terenuri cu păşuni naturale şi pajişti permanente sunt invadate de vegetaţie forestieră. Am avut un caz recent la Săpânţa, când o parte din teren a fost invadat de vegetaţie forestieră şi Comisia locală a venit la Comisia judeţeană de fond funciar cu propunerea de validare pentru pădure, doar o parte din teren rămânând agricol. Prin acordurile de aderare pe care le-am semnat la 1 ianuarie 2007, avem o suprafaţă de pajişti naturale, pe ţară şi pe judeţ, stabilită cu precizie, care nu poate să scadă. Noi trebuie să respectăm închiderea în fiecare an în ce priveşte situaţia terenurilor agricole, respectiv să închidem pe cifra din 2007. Îi rugăm pe cei din comisiile locale de fond funciar să păstreze intactă suprafaţa de pajişti existentă în 2007, indiferent că e păşune comunală sau privată. Dacă există vegetaţie forestieră apărută în mod natural, să se facă punerea în posesie pentru terenul agricol cu vegetaţie forestieră, nu teren forestier, pentru că se diminuează suprafaţa agricolă de păşuni şi pajişti. Cu tristeţe am constatat, când am citit situaţiile statistice din ultimii 10 ani, că a scăzut cu 6.000 de hectare suprafaţa de pajişte la nivelul judeţului şi nu ştiu cum va fi în momentul în care va trebui să răspundem pentru această diminuare a suprafeţei de pajişti naturale. Va fi justificată, probabil, dar va trebui să fie argumentată de UAT-uri, în ce condiţii s-a intrat pe teren agricol cu vegetaţie forestieră. Va trebui să avem o justificare legală”.

Soluţii există

Una dintre soluţiile care ar rezolva această problemă spinoasă este realizarea de către primării a amenajamentelor pastorale. Indrei Dumitrean, directorul Direcţiei Silvice Maramureş, spune: „Primarii gospodari au întocmit amenajamentele pastorale. Terenul agricol trebuie să fie delimitat clar de terenul cu vegetaţie forestieră. S-a căzut însă în extrema cealaltă: se prevalează de faptul că pe teren este vegetaţie în afara fondului forestier şi taie lemnul de acolo fără limită! Cei care au suprafeţe de păşune şi îşi fac delimitarea solicită la ocolul silvic să li se noteze asta, pentru că vor să beneficieze de subvenţii pe păşune. Sunt drepturile lor să-şi ia banii de la APIA, dar de aici şi până la a intra în fondul forestier de stat sau în proprietăţile particulare şi să taie lemn e cale lungă. Întotdeauna a existat o rivalitate între agronomi şi silvicultori din acest punct de vedere, dar nimeni nu a atins fondul forestier de stat şi nici pe cel proprietate particulară”.

„Există legi care obligă autorităţile locale să întocmească aceste amenajamente pastorale”, precizează Rodica Pop, jurista Instituţiei Prefectului Maramureş.

Cadastrul, rezolvarea problemei

O soluţie viabilă ar fi realizarea cadastrului general, ceea ce ar indica suprafeţele delimitate pe categorii de folosinţă: „Dacă s-ar face cadastrul, ar dispărea multe probleme legate de acest aspect şi de rivalităţi. Din ceea ce cunosc, multe instituţii lucrează cu cifre provenite din vremurile comuniste, cifre ce nu mai au nici cea mai mică legătură cu realitatea. Prin introducerea cadastrului, s-ar rezolva toate aceste inconveniente. Programul naţional de cadastru şi de carte funciară stimulează introducerea cadastrului în zonele sensibile, unde sunt investiţii importante la nivel naţional, unde sunt terenuri pentru care se iau subvenţii de la APIA. (…) Şi atunci ar fi foarte bine pentru toţi, de la cetăţean şi până la stat, pe toate palierele, ca primarii să înţeleagă, să stimuleze şi să popularizeze cadastrul. Cine citeşte Codul Silvic?! Noi ne-am trimis oamenii la fiecare primărie să le vorbească, omule bun, fă cadastrul! Dacă se va face, totul se va lămuri, pădure, păşune împădurită, ce a intrat, unde a intrat, deci toate se lămuresc şi ajungem la cifre clare, nu la poveşti”, a conchis ing. Marius Avram, inginerul şef al Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Maramureş.