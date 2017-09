14 septembrie – examen final al cursului pentru instructori UEFA C

Joi, 14 septembrie, de la ora 17.00, este programat examenul final al cursului UEFA C destinat instructorilor în judeţul Maramureş. Testarea va avea loc la Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”. 20 de persoane au urmat cursul care a constat în 60 de ore de lecţii practice şi teoretice. Absolvenţii vor primi diplome şi licenţe eliberate de Federaţia Română de Fotbal. La nivelul judeţului, cursul a fost organizat de Asociaţia Judeţeană de Fotbal Maramureş, for care a impus ca toţi antrenorii din ligile 4 şi 5, copii şi juniori să deţină minimum licenţa C.