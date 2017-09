8 dosare penale în week-end pentru conducere sub influenţa alcoolului

Nu există o concentraţie de alcool sigură atunci când vine vorba de conducerea unui autovehicul! Indiferent de cantitatea de alcool din sânge, corpul pierde multe dintre funcţiile care îi permit unui şofer să conducă în siguranţă şi atât viaţa dumneavoastră cât şi cea a altor participanţi la trafic este pusă în pericol. De aceea, ori de câte ori constată o astfel de faptă, poliţiştii iau măsuri ferme. În acest week-end poliţiştii au întocmit 8 dosare penale pentru conducere sub influenţa alcoolului.

În perioada 1 – 3 septembrie, poliţiştii rutieri maramureşeni au acţionat pentru supravegherea traficului rutier şi prevenirea accidentelor de circulaţie pe drumurile publice din judeţ, având ca prioritate depistarea şoferilor care pun în pericol siguranţa traficului rutier conducând sub influenţa băuturilor alcoolice.

Conducătorii auto opriţi de poliţişti au fost testaţi cu aparatul etilotest iar în 8 cazuri s-au constatat infracţiuni de conducere sub influenţa alcoolului. Astfel, opt bărbaţi, cu vârste cuprinse între 20 şi 56 de ani, s-au ales cu dosare penale şi cu suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice pentru o perioadă de 90 de zile. Mai mult, în patru cazuri aceştia au fost implicaţi în accidente rutiere soldate cu pagube materiale iar într-un caz conducerea cu alcoolemie a condus la rănirea a trei persoane.

În Tăuţii Măgherăuş, s-a izbit de capătul unui podeţ

Duminică dimineaţa, la ora 04.10, poliţiştii Serviciului Rutier s-au sesizat din oficiu că, pe raza localităţii Tăuţii Măgherăuş, s-a produs un accident rutier.

În urma verificărilor efectuate poliţiştii au constatat că, un bărbat, de 44 de ani, din oraş, care se deplasa cu autoturismul, într-o curbă a părăsit partea carosabilă prin partea stângă şi s-a izbit de capătul unui podeţ. În urma testării cu aparatul etilotest s-a constatat că şoferul avea o concentraţie de peste 1.00 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost condus la spital unde i-au fost recoltate mostre de sânge.

În Rogoz – Conducătorul auto şi 3 pasageri au ajuns la spital

Duminică dimineaţa, la ora 04.55, poliţiştii au fost sesizaţi că, pe raza localităţii Rogoz, s-a produs un accident de circulaţie.

Un bărbat, de 32 de ani din Târgu Lăpuş, s-a urcat la volanul autoturismului după ce a consumat băuturi alcoolice, iar pe fondul neadaptării vitezei la condiţiile unui carosabil umed a pierdut controlul direcţiei de deplasare şi a părăsit partea carosabilă prin stânga. Autoturismul a ajuns în şanţ, unde a intrat în coliziune cu un copac.

În urma impactului, conducătorul auto şi trei pasageri, de 22, 23 şi 29 de ani, au suferit leziuni corporale şi au fost transportaţi la spital. Testarea cu aparatul etilotest a relevat că şoferul avea o concentraţie de peste 0.60 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În Recea – Nu a păstrat distanţa de siguranţă

Un alt accident produs pe fondul consumului de alcool s-a produs sâmbătă seara, la ora 19.45, la ieşire din localitatea Recea.

Din fericire, în acest caz nicio persoană nu a fost rănită însă cele trei autoturisme implicate au fost avariate. Poliţiştii au constatat că, un tânăr, de 31 de ani, care conducea autoturismul pe direcţia Baia Mare – Lăpuşel, nu a păstrat distanţa de siguranţă faţă de un autoturism care se deplasa în faţa sa şi a intrat în coliziune cu acesta. În urma impactului, autoturismul acroşat a fost proiectat într-un alt autoturism condus în aceeaşi direcţie de mers. În urma testării cu aparatul etilotest s-a constatat că bărbatul care nu a păstrat distanţa de siguranţă se afla sub influenţa alcoolului. Acesta a fost condus la spital în vederea recoltării de probe biologice de sânge.

În toate aceste cazuri poliţiştii au întocmit dosare penale şi continuă cercetările.

AVERTISMENT! Poliţiştii rutieri atrag încă o dată atenţia asupra necesităţii respectării regulilor de circulaţie, în special a celor referitoare la conducerea sub influenţa băuturilor alcoolice. Pe lângă posibilitatea producerii unui accident rutier, fapta constituie infracţiune şi, conform Codului Penal, persoana cu o îmbibaţie alcoolică de peste 0.8g/l alcool pur în sânge, care este depistată în trafic în timp ce conduce un vehicul, riscă pedeapsa cu închisoarea.

Într-o singură zi, în Sighetu Marmaţiei – Sancţiuni de peste 6.000 lei şi 3 permise reţinute

Multe dintre accidente se produc datorită faptului că şoferii se grăbesc să ajungă la destinaţie. Economia de timp este nesemnificativă raportată la riscul pe care şi-l asumă şoferii care circulă cu viteză excesivă şi la riscul la care îi expun pe ceilalţi participanţi la trafic sau pe pasagerii din autoturism.

Pentru a preveni producerea de evenimente rutiere cauzate de şoferii care nu ţin cont de restricţiile legislaţiei în vigoare, poliţiştii din Sighetu Marmaţiei au organizat sâmbătă, 2 septembrie, între orele 15 – 19, acţiune pe DN 18 Sighetu Marmaţiei – Bârsana.

În cadrul acţiunii, poliţiş­tii Biroului Rutier au controlat peste 50 de autovehicule. Ca urmare a neregulilor constatate au fost aplicate mai multe sancţiuni contravenţionale, în valoare de peste 6.000 lei. De asemenea, 3 conducători auto, care au apăsat prea tare pedala de acceleraţie, au rămas fără permise de conducere.

Dosar penal – A „plonjat” în râul Mara şi a părăsit locul faptei

Duminică dimineaţa, la 06.30, personalul medical al Spitalului Municipal Sighetu Marmaţiei a sesizat poliţia că, la unitatea medicală s-au prezentat doi tineri care susţin că au fost victimele unui accident rutier.

În urma verificărilor, poliţiştii au constatat că, cei doi tineri, de 17 şi 20 de ani, ambii din Sighetu Marmaţiei, s-au rănit după ce autoturismul cu care se deplasau în calitate de pasageri a plonjat în râul Mara. Cei doi au beneficiat de îngrijiri medicale, dar nu au necesitat internarea.

În urma extinderii cercetărilor, poliţiştii au constatat că, autoturismul a fost condus de un tânăr, de 20 de ani, din Sighetu Marmaţiei, care are suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice. Acesta a pierdut controlul direcţiei de mers, datorită neadaptării vitezei la condiţiile unui carosabil umed, şi a ajuns cu autoturismul în albia râului Mara. În urma accidentului tânărul a părăsit locul faptei fără încuviinţarea poliţiei.

Poliţiştii au întocmit dosar penal şi continuă cercetările urmând ca la finalizarea lor să dispună măsuri legale.

În Rus – Un pieton, în stare de ebrietate, a fost accidentat

Duminică seara, la ora 21.40, poliţiştii au fost sesizaţi că, în localitatea Rus s-a produs un accident de circulaţie soldat cu rănirea unui pieton.

Echipa de cercetare sosită la faţa locului a constatat că, pietonul, în vârstă de 46 de ani, a fost surprins şi accidentat în timp ce se deplasa neregulamentar pe partea carosabilă. În urma impactului, bărbatul accidentat, care prezenta halenă alcoolică, a fost transportat la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Baia Mare unde datorită leziunilor suferite, a rămas internat.

Şoferul, un băimărean, de 42 de ani, nu se afla sub influenţa alcoolului.