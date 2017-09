Scrisori de la cititori • Sîntem proprietari de pădure, nu infractori!

Mă numesc Radu Liviu-Titus, locuiesc în Tăuţii Măgherăuş, str. Principală nr. 302. Vă rog să publicaţi următoarele. Sînt coproprietar al unei suprafeţe de teren de 726 ha, împreună cu 31 de persoane (rude ale mele), avînd titlul de proprietate nr. 21014 din 23 februarie 2011. Terenul se găseşte în comuna Poienile de sub Munte, fiind acoperit cu vegetaţie forestieră şi păşune. Această pădure am moştenit-o de la străbunicul nostru Petru Rednic, care a locuit în satul Berbeşti.

Am obţinut titlul de proprietate foarte greu, după zece ani de la depunerea cererii. Am mers de mai multe ori la Poienile de sub Munte, domnul primar era pe atunci în campanie electorală şi eliberarea titlului a fost amînată.

Am găsit un cumpărător pentru 97 ha de păşune şi 500 ha de pădure + terenuri pe care le-a intabulat pe numele său şi a făcut contract de pază cu o firmă. Cumpărătorul reclamă acum faptul că scriptic a primit terenul, dar faptic ar fi mai puţin cu 50 ha.

Noi am rămas cu suprafaţa de 123,62 ha de pădure, declarată rezervaţie naturală. Ar fi fost normal să primim în schimb o altă pădure, care nu se află în rezervaţia naturală, pentru a o putea exploata şi administra. Noi sîntem obligaţi să păzim pădurea, cu toate că nu avem nici un venit din pădure – nu avem voie să exploatăm lemn în rezervaţie!

Considerăm că statul nu procedează corect! După ce că vreme de 50 de ani am fost deposedaţi de pădure, fără să ni se ceară nici un act doveditor, CF sau altceva. În plus, bunicul a fost considerat moşier şi dus la muncă la canal şi închis în temniţa din Sighet, pe motiv politic.

După Revoluţia din 1989, am fost obligaţi să prezentăm acte de proprietate de la străbunicul nostru. Iar acum, pădurea a fost introdusă în rezervaţia naturală, noi fiind obligaţi să plătim paza. Se ştie că în zonă se fură lemn, funcţionează zece gatere autorizate şi multe altele neautorizate. În loc ca statul să păzească rezervaţia, Garda Forestieră Maramureş ne-a amendat pe noi, cei 32 de proprietari, pe fiecare cu 1.000 de lei, în februarie 2017, pentru că nu ne păzim pădurea din rezervaţia naturală! În iulie 2017, ne-au amendat din nou, cu 3.457,85 lei, fix, pentru a acoperi valoarea pagubei de 221.302,10 lei, produse în pădurea noastră prin furturi de 570 metri cubi de lemn. Ne-au iertat de 50% din sumă şi am plătit jumătate din lemnul furat de localnici.

Oare în Poieni nu există organe ale statului, poliţie, ocol, pentru a stopa căruţele şi remorcile să meargă la furat de lemn? Se pare că parcul natural este lăsat la voia hoţilor.

Garda Forestieră nu ia în seamă faptul că noi cei 32 de coproprietari sîntem cu toţii oameni în vîrstă între 65 şi 80 de ani, pensionari cu pensii mici. În loc să ne ajute să ne păzim pădurea, statul ne amendează, ceea ce nu este corect.