Trei puncte în duelul promovatelor

• CS Minaur Baia Mare – CS Politehnica Iaşi 32-29 (18-18) •

CS Minaur a debutat în Liga Zimbrilor cu victorie în duelul nou promovatelor, băimărenii dispunînd în faţa a aproximativ 1.400 de spectatori de CS Politehnica Iaşi cu scorul de 32-29 (18-18). Un meci în care s-a resimţit tracul revenirii pe prima scenă pentru mulţi dintre jucătorii lui Raul Fotonea, dar cu trei puncte cucerite la finalul celor 60 de minute, în dauna unui adversar incomod, ce şi-a vîndut scump piele în sala „Lascăr Pană”.

Meciul ce a adus faţă în faţă două promovate a debutat sub semnul echilibrului, după primele şase minute consemnîndu-se egalitate – 4-4. Apoi, moldovenii se distanţează la două goluri – 4-6 (9′), 6-8 (11′). Băimărenii revin şi egalează la 10 la mijlocul primei reprize. Dar oaspeţii înscriu de trei ori consecutiv – 10-13 (20′). CS Minaur nu se lasă mai prejos şi tot de trei ori perforează poarta adversă – 13-13 (23′). Ieşenii reintră din nou în avantaj, 15-17, dar băimărenii egalează imediat, echilibrul menţinîndu-se şi după primele 30 de minute – 18-18. Băieţii lui Fotonea încep pozitiv partea secundă şi după patru minute pun două goluri diferenţă în favoarea lor – 21-19. Politehnica nu cedează şi revine în meci, egalînd la 22 (39′). Urmează o perioadă excelentă a maramureşenilor, aceştia înscriind cinci goluri la foc automat – 27-22 (46′). Chiar dacă oaspeţii se apropie din nou, 28-26 (49′), Minaur nu mai cedează iniţiativa şi obţine primele trei puncte în Liga Zimbrilor la meciul de debut. „Trebuie să spunem cu sinceritate că nu ne-am aşteptat să avem un meci aşa de greu, cu toate că am ştiut că este prima etapă, am ştiut că au jucători cu destulă experienţă, care au jucat foarte exact şi cu foarte multă dăruire. Pentru asta merită să îi felicităm. Meritul nostru este că, deşi nu am făcut un meci senzaţional, am reuşit să nu intrăm în panică şi să tratăm a doua repriză, mai ales, în aşa fel încît să reuşim să obţinem victoria. Multe felicitări băieţilor. Au dat dovadă de caracter în momentele în care jocul nu ne mergea. Şi aşa am reuşit să punem cîteva goluri diferenţă între noi şi ei, goluri care la sfîrşit s-au dovedit a fi decisive. O menţiune specială trebuie făcută vis-a-vis de publicul care a fost prezent azi la sală şi care a fost foarte răbdător cu noi. I-am simţit mereu aproape şi le mulţumim pentru asta”, a declarat, la final, mulţumit, tehnicianul Raul Fotonea.

• Sala sporturilor „Lascăr Pană”. Spectatori, aproximativ 1.400. • Aruncări de la 7 m: 5-5 (transformate 4-4; au ratat Sabou, respectiv C. Bursuc). Minute de eliminare: 10-10 (în min. 51, Carali a primit direct cartonaş roşu).

• CS Minaur Baia Mare: R. Pop (10 intervenţii), Al. Bucătaru (4 intervenţii, a apărat un 7 m) – P. Ragot 8 (1 din 7 m), C. Căbut 5, D. Mureşan 4, T. Marta 4, Al. Sabou 4 (3 din 7 m), Y. Pop 2, I. Halcă 2, R. Nagy 1, M. Buşecan 1, A. Cristescu 1, T. Botea, G. Haiduc, B. Mihai, A. Câmpan. Antrenor: Raul Fotonea.

• CS Politehnica Iaşi: Pleaşcă (10 intervenţii), Sandu – Niţu 6, Bulov 5, Vancea 5 (3 din 7 m), Chirilă 4, C. Bursuc 4 (1 din 7m), Carali 3, Săulescu 2, Ciobanu 1, Sîncelean, Chiş, R. Bursuc, Budui. Antrenor: Florin Spiridon. • Arbitri: Sebastian Mârza, Cristian Nedelea (Cluj-Napoca). Observator: Ioan Furnea (Cluj-Napoca).

Rezultatele primei etape: AHC Dobrogea Sud Constanţa – CSU Suceava 23-29; AHC Potaissa Turda – CSA Steaua Bucureşti 21-22; CSM Făgăraş – Dinamo Bucureşti 23-32; AHC Dunărea Călăraşi – SCM Politehnica Timişoara 24-23; CS Minaur Baia Mare – CS Politehnica Iaşi 32-29; HC Vaslui – CSM Bucureşti 30-26; HC Odorhei – CSM Focşani 2007 25-23.

Etapa viitoare (duminică, 10 septembrie): Steaua Bucureşti – CSU Suceava; CSM Bucureşti – AHC Dobrogea Sud Constanţa; Politehnica Timişoara – HC Vaslui; Politehnica Iaşi – Dunărea Călăraşi; Dinamo Bucureşti – CS Minaur Baia Mare (vineri, 8 septembrie, ora 19.30, în direct la Digi Sport 2); CSM Focşani – CSM Făgăraş; Potaissa Turda – HC Odorhei.