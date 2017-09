FC Kiss Baia Mare, echipa cea mai bine clasată

În competiţia juniorilor republicani, Under 19, respectiv Under 17 s-au consumat alte două etape, în care echipele băimărene au avut rezultate oscilante. Dacă la Under 19 seria 15 este dominată de grupările din Bistriţa, Gloria şi LPS, în competiţia Under 17 seria 15 este condusă, fără greşeală, de şcoala Mihai Georgescu din Cluj. În continuare o să publicăm rezultatele etapelor 3 şi 4, cu menţiunea că la Under 19 FC Kiss şi CSŞ 2 păstrează şanse la locul unu, ce permite accederea în fazele superioare. De menţionat că FC Kiss 2015 este echipa cea mai bine clasată la cele două grupe din cele trei formaţii băimărene.

• Under 19: FC Viitorul Mihai Georgescu Cluj-Napoca – ACS FC Kiss 2015 Baia Mare 2-3; LPS Bistriţa – CSŞ 2 Baia Mare 1-3; AFC Gloria Junior Bistriţa – ACS Electrica Baia Mare 2-3; CSŞ 2 Baia Mare – ACS Electrica Baia Mare 6-0; ACS FC Kiss 2015 Baia Mare – AFC Gloria Junior Bistriţa 3-4; LPS Bistriţa – FC Viitorul Mihai Georgescu Cluj-Napoca 3-1.

• Under 17: FC Viitorul Mihai Georgescu Cluj-Napoca – ACS FC Kiss 2015 Baia Mare 11-0; LPS Bistriţa – CSŞ 2 Baia Mare 1-0; AFC Gloria Junior Bistriţa – ACS Electrica Baia Mare 8-0; CSŞ 2 Baia Mare – ACS Electrica Baia Mare 1-0; ACS FC Kiss 2015 Baia Mare – AFC Gloria Junior Bistriţa 4-4; LPS Bistriţa – FC Viitorul Mihai Georgescu Cluj-Napoca 0-3.