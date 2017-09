Nici o donaţie pentru stat

A început sesiunea de toamnă a Parlamentului şi partidele îşi mobilizează toate forţele discursive, cu arsenalul frazeologic întins de la ironie la pamflet. Noi am prefera discursul serios, cum s-ar cădea în cel mai înalt for democratic al ţării. Parlamentarii au dreptul să se exprime liber de la tribună, căci democraţia înseamnă dialog provocator, dar situaţia financiară a ţării n-ar trebui să fie prilej de băşcălie!

Presiunile bugetare sînt din ce în ce mai mari şi echilibrul financiar este tot mai strîns. Nu ne aşteptăm ca trezoreria să aibă excedent, căci deficitul a fost prevăzut de la începutul anului, deci ţara merge pe datorie şi în 2017. Situaţia la 1 august: veniturile totale la bugetul general consolidat au fost de 141 de miliarde de lei, adică 17% din produsul intern brut de 816,5 miliarde lei, iar cheltuielile totale au însumat 146,4 miliarde lei, deficitul pe 7 luni fiind de 6,1 miliarde lei, adică 0,63% din produsul intern brut, după datele Ministerului Finanţelor. Pe 8 luni, deficitul a fost de 0,77% (informaţie de ultimă oră). Comparînd cifrele cu cele din anii trecuţi, plusurile (9%) fiind remarcate de putere şi minusurile (s-a prognozat 14%), de opoziţie. Relevantă va fi balanţa la sfîrşitul anului 2017, cu speranţe că pînă atunci recolta agricolă va fi exportată şi vor intra în ţară multe miliarde de lei.

Partidele PSD şi ALDE nu reuşesc să colecteze impozite şi taxe la nivelul prognozat, procentul de 17% din PIB pe 7 luni arătînd că eficienţa taxării este mai mică decît în toate celelalte ţări europene, semn că fiscul trebuie împins şi mai mult din spate să adune veniturile statului. Ministerul de finanţe este cel mai important, acolo trebuie să fie chivernisit fiecare leu. Guvernul n-a reuşit să amelioreze colectarea taxelor şi impozitelor, însă este posibil ca eforturile inspectorilor fiscali totuşi să se vadă în statistică pînă în decembrie.

Politica fiscului e marcată în acest an de perfecţionarea serviciilor oferite. Persoanele fizice îţi pot plăti obligaţiile online, cu cardul (www.ghişeul.ro) – însă nu de aici vin veniturile importante. S-a introdus obligativitatea transmiterii declaraţiilor fiscale prin mijloace electronice, se aplică legea eşalonării la plată, inspectorii fac executări silite, sînt sechestrate imobile şi se vînd prin licitaţie, se impun popriri pe conturi bancare, salarii şi pensii (infractorii îşi înstrăinează rapid averile). Sînt organizate întîlniri cu contribuabilii, pentru a le explica noutăţile fiscale (în Baia Mare, pe 14 septembrie 2017, ora 11), spre o mai bună înţelegere a textului legislativ. Organele fiscale îşi îmbunătăţesc relaţia cu contribuabilul, pentru a creşte gradul de conformare. Prin acţiuni de prevenire, fiscul educă şi remediază, înainte de a aplica măsurile punitive; amendă 70-100.000 lei şi închisoare 6 luni – 7 ani. Persoanele juridice, + 200%, prevede Codul fiscal. Penalităţile de întîrziere au fost eliminate, dacă datornicul achită dobînda la debit.

Guvernul anunţă că anul 2017 nu va fi dezastruos (cum crede opoziţia), cu toate că fiscul a adunat mai puţin cu 6% decît sarcina primită. Creşterea economică internă este mare, de 5,8%, iar economia UE creşte şi ne trage puternic. Aşteptăm fonduri structurale de 5 miliarde euro. La 31 august 2017, rezervele valutare BNR erau de 35 miliarde euro, plus rezerva de aur de 103,7 tone. Investiţiile au scăzut cu 3 miliarde lei, speranţe oferind Fondul Suveran de Dezvoltare şi Investiţii – S.A., aflat în stadiul de proiect de lege. Statistica arată că 80% din ce producem consumăm şi doar 20% investim, iar importurile depăşesc exporturile şi dezechilibrează creşterea. Golurile din buget vor fi acoperite prin împrumuturi, dacă fiscul nu va da roadele aşteptate.

Observăm că bugetul pe 7 luni n-a înregistrat la venituri nici o donaţie, peste tot în cele nouă bugete de stat scrie 0,0 lei. Cine donează?…