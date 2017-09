O nouă întâlnire a foştilor angajaţi ai Combinatului Phoenix

La iniţiativa unui grup de foşti angajaţi ai combinatului Phoenix din citadela metalurgiei româneşti de la poalele muntelui Igniş s-a organizat o nouă întâlnire „de suflet”. Comitetul de organizare s-a gândit că aceste întâlniri sunt un fel de „remember” în amintirea timpurilor grele, dar frumoase, din perioada cât acest combinat a funcţionat şi unde angajaţii şi-au desfăşurat activitatea zilnic, până la momentul pensionării unora sau până ce unitatea şi-a închis definitiv porţile.

Întâlnirea a fost organizată pentru al cincelea an consecutiv, devenind deja o tradiţie. Acest grup de iniţiativă se schimbă de la un an la altul. În 2017, componenţa lui a fost următoarea: ing. Pop S. Alexandru, ing. Popa Daniela, ing. Daneş Emil, ing. Bran Tatiana şi subsemnatul, Ioan Ciocian, care de altfel am fost şi iniţiatorul acestor reuniuni. Pentru această întâlnire au fost contactate 82 de persoane, 71 au răspuns afirmativ, însă au participat doar 54. Bucuria a fost cu atât mai mare cu cât, printre invitaţi, au apărut şi foşti colegi mult mai în vârstă. Astfel, Ioan Iancu de 84 de ani, din Cheud, a venit însoţit de fiica sa, tot o fostă colegă de-a noastră. A doua persoană a fost Ioan Cutoi, de 78 de ani, ce este din zona Chioarului, satul Ciolt. Întâlnirea a avut loc într-un local frumos de lângă Câmpul Tineretului din Baia Mare. Muzica ambientală, mâncărurile alese şi vinul bun au întreţinut această atmosferă pănă seara târziu. La final ne-am despărţit cu promisiunea că ne vom reîntâlni şi anul viitor, în aceeaşi formulă, dar îi aşteptăm şi pe alţi foşti colegi care nu au participat până acum.

Ioan Ciocian