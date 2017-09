Proiectele de cooperare transfrontalieră între Maramureş şi Ucraina

Marţi, 5 septembrie 2017, preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, Gabriel Zetea şi prefectul de Maramureş, Vasile Moldovan au primit vizita Excelenţei Sale dl. Oleksandr Bankov, Ambasadorul Ucrainei în Bucureşti.

Aflat într-o vizită oficială în Maramureş încă din seara zilei de 3 septembrie, ambasadorul a vizitat, în cursul zilei de luni, 4 septembrie, şcolile gimnaziale din Remeţi, Rona de Sus, Poienile de sub Munte, Repedea, dar şi Liceul Ucrainean Taras Şevcenko din Sighetu Marmaţiei. Totodată, a avut loc o întâlnire cu membrii Comitetului Maramureş a Uniunii Ucrainenilor din România, precum şi cu primarii localităţilor ucrainene. Atât pe parcursul vizitelor în Maramureş, cât şi la întâlnirea de lucru care a avut loc în cabinetul preşedintelui Consiliului Judeţean cu oficialii judeţului, Excelenţa Sa Oleksandr Bankov a fost însoţit de încă un reprezentant al Ambasadei Ucrainei la Bucureşti, de parlamentarul Nicolae Miroslav Petreţchi, preşedinte al Uniunii Ucrainenilor din România, dar şi de Miroslav Petreţchi, preşedintele filialei Maramureş a Uniunii Ucrainenilor din România.

Discuţiile purtate între cele două părţi au vizat problemele cu care se confruntă comunitatea ucraineană, proiectele legate de cooperarea transfrontalieră între judeţul Maramureş şi regiunile din Ucraina, precum şi concluziile legate de găzduirea copiilor din Ucraina în judeţul Maramureş. Excelenţa Sa Oleksandr Bankov a declarat că zona l-a impresionat în mod deosebit, aici oamenii fiind extrem de ospitalieri. ”Am avut o zi plină, luni, cu întâlniri în mai multe sate ucrainene. În Maramureş trăieşte cea mai importantă parte a minorităţii ucrainene din România şi avem şi cea mai reprezentativă graniţă între cele două state. Trebuie să dezvoltăm infrastructura în zonă, în timp ce dincolo de graniţă avem minoritatea română şi trebuie să ne străduim să asigurăm tuturor contacte permanente în ceea ce priveşte punctele de trecere. Vom gândi proiecte comune de dezvoltare culturală, proiecte de afaceri”- a precizat Ambasadorul Ucrainei la Bucureşti.

Gabriel Zetea: Cel mai important proiect rămâne podul peste Tisa

Preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, Gabriel Zetea a subliniat faptul că se pot realiza multe proiecte comune, însă acestea trebuie să fie finanţate de ambele părţi. ”Cel mai important proiect rămâne podul peste Tisa, care ne-ar ajuta foarte mult şi pe noi, ca judeţ, pentru a veni în sprijinul zonei economice. Am înţeles că va urma o întâlnire la nivel înalt între România şi Ucraina, iar rugămintea noastră este ca podul peste Tisa să fie unul dintre principalele subiecte pe care le veţi dezbate. Vom transmite acest lucru şi părţii române şi am dori să vedem că lucrurile încep să se mişte cu adevărat pe această direcţie, deoarece simţim în continuare un blocaj. Suntem judeţul care are cea mai mare graniţă cu Ucraina şi nu cred că este normal să avem doar un punct de trecere al frontierei şi acela doar pe un singur fir, fapt care nu încurajează schimburile economice. Nu este benefic pentru noi să facem ocolul pe la Halmeu pentru a ajunge în Ucraina”, a declarat şeful administraţiei judeţene.

Excelenţa Sa Oleksandr Bankov a precizat că a vizitat Liceul Taraş Sevcenko din Sighetu Marmaţiei, a cărui inaugurare a rămas stabilită pentru data de 20 octombrie 2017. Sărbătorirea în incinta liceului nu va fi însă posibilă, deoarece proiectul de reabilitare se află în lucru, iar documentaţia finală nu a fost încă depusă la Ministerul Dezvoltării de Administraţia locală din Sighet, deşi finanţarea este asigurată. Ambasadorul Ucrainei la Bucureşti a ridicat şi problema reintroducerii microbuzului şcolar, care să îi aducă pe elevii ucraineni din Ruscova, Repedea şi Poienile de sub Munte, la Liceul Taras Şevcenko din Sighetu Marmaţiei. (d.b.)