Adversar dificil în turul trei

ACS Fotbal Comuna Recea va avea un adversar pe măsură în turul trei al Cupei României, fază care se va disputa în 12 şi 13 septembrie. Conform tragerii la sorţi efectuate miercuri la sediul FRF, maramureşenii vor evolua împotriva celor de la FC Universitatea Cluj-Napoca. Duelul dintre cele două formaţii, colege de serie în liga a III-a, este programat pe terenul şepcilor roşii, miercuri, 13 septembrie, de la ora 16.30. Un adversar cît se poate de redutabil pentru formaţia lui Romulus Buia şi Ovidiu Mic, gruparea managerului Ioan Ovidiu Sabău avînd în lot jucători cu marea experienţă, obiectivul celor de la „U” Cluj fiind promovarea în eşalonul doi.

Conform programului, în această etapă vor intra competiţie cele 29 de cîştigătoare ale celei de-a doua runde a fazei naţionale, cinci echipe din Liga 3 şi două din Liga 2.

Programul fazei a III-a din Cupa României

• 12 septembrie 2017, ora 16.30: CS Aerostar Bacău – AFK Csikszereda Miercurea Ciuc; AFCM Alexandria – ACS Viitorul Domneşti; ACSO Filiaşi – CS Sporting Roşiori; ACS Petrolul 52 Ploieşti – CSM Flacăra Moreni; ACS Şirineasa – CS Atletic Bradu; CNS Cetate Deva – CSM Şcolar Reşiţa; CS Şoimii Lipova – CS Naţional Sebiş; ACS Performanţa Ighiu – ACF Metalurgistul Cugir 1939. • 13 septembrie 2017, ora 16.30: CSM Roman – CS Ştiinţa Miroslava; ACS Olimpic Cetate Râşnov – AFC Hărman; CSM Focşani 2007 – CSM Râmnicu Sărat; AS Zimbrul Slobozia Conachi – CS Sporting Lieşti; ACS FC Delta Dobrogea Tulcea – AFC Unirea 04 Slobozia; FC Agricola Borcea – ACS Înainte Modelu; AS Voinţa Biled – AFC Ripensia Timişoara; AFC Unirea Alba Iulia – ACS Industria Galda de Jos; AS Unirea Cristuru Secuiesc – CS Sănătatea Servicii Publice Cluj-Napoca; AS FC Universitatea Cluj-Napoca – ACS Fotbal Comuna Recea.