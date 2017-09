Andreea Nicoleta Pop, olimpica de la limba spaniolă

Andreea Nicoleta Pop are 17 ani şi învaţă la Colegiul Naţional “Mihai Eminescu” din Baia Mare, profilul bilingv română-engleză. Adolescenta e din Groşii Ţibleşului şi a ajuns să studieze la acest liceu datorită faptului că a fost întotdeauna pasionată de filologie. “Încă din gimnaziu m-am îndrăgostit iremediabil de lectură, iar acest lucru, combinat cu faptul că mama mea, Pop Aurelia, este profesoară de Limba şi literatura română, au influenţat alegerea mea. În plus, şi sora mea a studiat la acest liceu, la acelaşi profil, iar experienţa ei pozitivă mi-a dat un sentiment de certitudine cu privire la această decizie”, mărturiseşte Andreea Pop. În acest an, tânăra a reuşit să obţină şi o performanţă şcolară de neuitat: premiul I la faza naţională a Olimpiadei de Spaniolă.

R: Cum ai ajuns să optezi pentru limba spaniolă?

A.N.P.: La începutul clasei a IX-a am avut posibilitatea de a alege ca a doua limbă străină spaniola sau franceza, pe care o studiasem deja încă din clasa a III-a, dar care nu m-a atras niciodată la fel de mult precum spaniola.

R: Ai mai avut rezultate atât de bune la această disciplină până acum?

A.N.P.: Acesta este primul an în care am reuşit sa obţin Premiul I la această olimpiadă, deşi am participat până acum în toţi cei trei ani de liceu. În clasa a IX-a am obţinut o menţiune de la Inspectoratul Şcolar Judeţean având 93,5 puncte, iar în clasa a X-a, menţiune de la minister cu 95 de puncte. Desigur, am mai participat şi la alte concursuri, dar niciunul la fel de important.

R: Cu cine studiezi limba spaniolă?

A.N.P.: La clasă, ca profesoară o avem pe doamna Oniga Mihaela, deşi am studiat şi alături de doamna Molnar Loredana în clasa a IX-a. Ambele m-au ajutat extrem de mult în obţinerea acestui premiu. Ele au observat potenţialul pe care îl aveam şi au avut o infinită răbdare şi încredere în mine, iar pentru asta, tot ceea pot să fac este să le mulţumesc sincer.

R: Au fost şi alte discipline unde ai obţinut astfel de performanţe şcolare?

A.N.P.: În ceea ce priveşte alte discipline, am mai participat şi la olimpiada judeţeană de limba engleză, însă mi-a fost greu să mă pregătesc pentru două discipline în acelaşi timp, iar anul acesta cele două examene s-au suprapus şi am decis să optez pentru participarea la cel de limba spaniolă.

R: Cum ţi s-au părut subiectele la ediţia actuală?

A.N.P.: Unele exerciţii au fost extrem de simple, chiar sub nivelul clasei a XI-a, consider eu, în timp ce altele au fost mult mai grele şi îţi dădeau de gândit. Mi-a plăcut foarte mult cerinţa de la subiectul al III-lea de la proba scrisă şi cea de la proba orală (comentarea unor citate). Cea mai grea mi s-a părut proba audio cu care nu eram obişnuită din anii anteriori.

R: Ce admiri cel mai mult la cultura spaniolă şi la Spania?

A.N.P.: Ceea ce admir cel mai mult la Spania este căldura cu care te primesc oamenii. Sunt foarte prietenoşi şi deschişi. Anul acesta, am avut norocul de a fi ajutată de un voluntar spaniol de la Asociaţia Team for Youth, Rafael, în pregătirea pentru proba de exprimare orală de la olimpiadă, şi am ajuns să îl cunosc şi să mă conving de acest lucru.

R: Ai avut ocazia să vizitezi ţara? Dacă da, ce te-a impresionat?

A.N.P.: Da, am avut ocazia să locuiesc acolo timp de un an deoarece tatăl meu, Ovidiu, lucra acolo. Aveam 7 ani când am plecat. Nu îmi mai amintesc multe lucruri de atunci, dar iubeam faptul că locuiam aproape de mare. De asemenea, am cunoscut oameni de diferite naţionalităţi până şi la şcoala la care învăţam şi acest fapt m-a făcut să apreciez diversitatea, ceea ce m-a ajutat în cele din urmă.

R: Ce alte materii sunt în topul preferinţelor?

A.N.P.: Printre materiile mele preferate se numără: Limba şi literatura română, Limba engleză şi Limba latină.

R: Îţi doreşti să continui cu limba spaniolă şi după absolvirea liceului?

A.N.P.: Da, am de gând să merg la Facultatea de Litere unde îmi doresc să continui studiul limbii spaniole.

R: Te gândeşti să mergi să studiezi chiar în Spania?

A.N.P.: Ar fi frumos. Mi-ar plăcea şi s-ar putea să am această şansă datorită programului Erasmus pentru studenţi.