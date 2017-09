Codul cu 500 de articole

Un vecin mă opreşte şi-mi spune că fiica sa nu-şi găseşte loc de muncă. Pe un astfel de om nu-l poţi convinge că în ultimii ani s-au înfiinţat 500.000 de locuri de muncă şi numărul de salariaţi a urcat la aproape 5 milioane. El rămîne la părerea că producţia nu merge, de vreme ce fiica sa cu diplomă de manager şi-a aflat un serviciu doar în comerţ, ca vînzătoare!

Economia merge din plin, creşterea provine în principal din consum şi abia după aceea din industrie. Firmele mici sînt expuse riscului de faliment, deoarece aproape toate au capital de lucru negativ şi dacă nu-şi primesc ritmic banii pe produsele şi serviciile livrate, ci după 3-4 luni, atunci insolvenţa este aproape nu doar pentru acea firmă, ci pentru întregul lanţ economic din care face parte. În aceste condiţii, ar fi de preferat să nu vinzi, dacă rişti să nu încasezi.

Cu toate că economia creşte puternic (5,8% în primele 7 luni), fiscul român nu reuşeşete să adune mai multe impozite şi taxe, deoarece supapa de cash este blocată, lichidităţile din activitatea curentă fiind folosite cu prioritate pentru salarii. Facturile pentru stat şi furnizori vor fi amînate tot mai mult, peste 100 de zile. Apogeul acestei crize a firmelor mici va fi atins în anul viitor, 2018, cînd fiscul va colecta taxa pe valoarea adăugată într-un cont separat, de care firmele nu se vor putea atinge pentru plata salariilor. Primele semne vor fi întîrzierile şi apoi vor urma insolvenţele.

Însă cu aceste incapacităţi de plată trebuie să ne obişnuim, fiind rezultatul concurenţei acerbe de pe piaţă, însă investitorii ar dori ca statul să impună reguli drastice de funcţionare a pieţei libere, astfel ca agenţii economici evazionişti să fie eliminaţi, cu riscul ca numărul falimentelor să se dubleze. Întreprinderile mici sînt vulnerabile în această perioadă şi vor avea dificultăţi. Datele statistice spun multe dacă le analizezi – este un semn îngrijorător faptul că băncile nu fac profit şi deci nu plătesc impozit. Creşterea salariilor în sistemul bugetar, acordată de PSD şi ALDE, va fi resimţită de mediul economic privat prin creşterea cererii şi va fi urmată logic de creşterea preţurilor, iar dacă totul va merge bine în următoarele luni, firmele private vor putea să mărească salariile propriilor muncitori, în loc să-i concedieze.

Economia se află teoretic în situaţie bună, mai ales firmele mici şi mijlocii pot fi puse în pericol dacă nu primesc finanţări de la bănci. Companiile mari s-au dezvoltat impecabil, au folosit forţă de muncă românească, ieftină, şi s-au capitalizat suficient de mult ca să reziste la orice criză, inclusiv la cea fiscală, în caz că impozitele şi taxele ar creşte. Oamenii de afaceri sînt optimişti, este un moment propice pentru bussines, chiar dacă mediul economic, mai ales în partea de IMM, este instabil. Cine investeşte riscă, dar are şanse de cîştig! Desigur, mai ales antreprenorii tineri (fără studii şi experienţă) vor avea acest curaj, iar ceilalţi vor prefera să aştepte timpuri mai stabile şi legi predictibile. Statul a luat unele măsuri de stimulare a economiei, a redus impozitul pe divident la 5% (de la 16), a eliminat 102 taxe, însă acum vine reversul, plata defalcată a TVA, cu venit aşteptat la stat de 7 miliarde lei, şi va fi mărită acciza la carburanţi cu 32 de bani pe litru, ceea ce va mai aduce la buget cîteva miliarde în plus, în speranţa că deficitul pe 2017 va fi menţinut sub 3%, ceea ce ar fi cu adevărat o mare realizare a guvernului Tudose.

Antreprenorii sînt cei care înfiinţează locuri de muncă, aşa că de ei depinde economia ţării. Statul are datoria să simplifice şi să debirocratizeze relaţia cu întreprinzătorii, mai ales cu cei tineri, care niciodată nu vor citi cele 500 de articole ale Codului fiscal!…