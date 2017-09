Ghiozdane pentru elevii claselor zero

Luni, 11 septembrie, în prima zi a noului an şcolar 2017 – 2018, tuturor elevilor din clasa 0 domiciliaţi în unităţile administrativ-teritoriale maramureşene care au semnat protocolul cu instituţia Consiliului Judeţean li se va oferi ”Primul ghiozdan”. Proiectul demarat la iniţiativa consilierului judeţean Liliana Moga a fost primit cu multă deschidere atât de aleşii judeţeni, cât şi de reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean Maramureş şi de cei ai administraţiilor locale. Primarii Maramureşului au devenit parteneri în această frumoasă acţiune şi au acceptat să participe cu o cofinanţare de 10% din valoarea care a revenit fiecărui UAT, în funcţie de numărul copiilor înscrişi în clasa zero. Totodată, ghiozdanele au fost achiziţionate luându-se în considerare numărul băieţilor, respectiv al fetiţelor care în acest an au fost înscrişi în clasa 0 în şcolile din Maramureş.

(r.p.)