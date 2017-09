Nicolae Prelipceanu: 75 Ca o apă limpede şi adîncă

Cu poetul Nicolae Prelipceanu împărtăşesc o prietenie lungă. Cele peste patru decenii de cînd ne-am strîns pentru prima dată mîna au fost în mare parte şi un timp interior. Că timpul interior contează, ne spunea bunul nostru prieten, regretatul Laurenţiu Ulici. Dar aceste rînduri nu se vor doar un elogiu adus armoniei dintre doi oameni ci doresc a spune că Nicolae Prelipceanu s-a numărat printre cei mai ataşaţi scriitori faţă de multe manifestări din Maramureş. În primul rînd Festivalul de Poezie de la Sighetu Marmaţiei (devenit internaţional) şi apoi la Serile de Poezie de la Deseşti. De cînd ne-am întîlnit pentru mine, Nae a rămas reperul omului de cuvînt, ferm, exigent cu valoarea, ironic la nevoie dar prietenos pînă la căutarea omului prin ţară. Prezenţa lui înaltă (şi la propriu) printre noi ne dădea un spor de curaj în ceea ce făceam. Prietenia cu el rămîne definitivă dacă ambele părţi respectă canonul libertăţii. Cei opt ani care s-au cuibărit între noi (mă rog, vîrsta) niciodată nu au impus un protocol ierarhic. Doamne, fereşte! Din contră, o concordie care mi-a dat şansa să-l preţuiesc pentru mai multele haruri decît cele amintite mai sus. Are o pedagogie discretă de-a sfătui pe cel de aproape. Nu de puţine ori am fost atent la frumuseţea gîndurilor care veneau dinspre el. Inspiră echilibru ocolind conflictul inutil. Dar cei căţăraţi pe garduri pentru a privi cu ură în curtea sufletului primeau repede porţia de zeflemea critică. Inteligentă şi de ţinut minte. Nae are calităţi de călăuză literară. Spiritul lui critic este necesar în lumea scriitorilor. Cultura lui, de care nu face paradă, este tonică şi molipsitoare. Este un admirabil povestitor. Bucurîndu-se de multe întîmplări literare, le-a păstrat detaliile cu efectul moralei spumoase.

Confraţii spun, eu confirm, că Nicolae Prelipceanu fără ostentaţie este un model în literatură şi în viaţa literară de astăzi. La această vîrstă matură conduce revista “Viaţa Românească”, dînd prestigioasei publicaţii coloană vertebrală şi substanţă literară majoră. Precum predecesorii săi: Ibrăileanu, Stere, Ralea ori Călinescu. Îi citesc editorialele ori cronicile teatrale, în fiecare număr, texte riguroase, scrise cu vervă pe o plajă largă de abordare. De la împiedecările politice de la noi, la viaţa internaţională tensionată. În timp ce scriam, mi-am adus aminte că ne-am cunoscut la celebra cafenea Arizona din Cluj-Napoca unde s-au făcut şi desfăcut multe destine literare. Apoi la Bucureşti, eu student el trimis cu revista “Tribuna”, unde lucra, la avizat. Apoi ani la rînd în Maramureş. L-am luat ghid pe Răzvan Voncu pentru a ne spune un crez despre lirica lui: “Poezia lui Nicolae Prelipceanu se naşte şi se consumă în solitudine, e un ceremonial al discreţiei şi, în acelaşi timp, un neobosit mesager tibetan al relaţiei privilegiate dintre poet şi cititorul său”. Într-un recent articol despre livada învăţătorului Fodoruţ din Deseşti, Nicolae Prelipceanu îşi aminteşte de Serile de Poezie din satul de pe Mara, de prietenii care urcau dealul: “Mai trec prin faţa ochilor mei, mai precis prin spatele lor, Teohar Mihadaş, Adrian Popescu, Laurenţiu Ulici, Alexandru Tocilescu, Ion Drăgănoiu şi atîţia alţii, Horia Bădescu şi Valentin Taşcu, Gheorghe Pituţ, dar mulţi îmi fac semne din serile acelea acum pierdute în afară şi păstrate ca o avuţie de preţ în seiful memoriei mele”. A fost cinstit cu Marele Premiu Naţional de Poezie dar şi cu Marele Premiu al Serilor de Poezie “Nichita Stănescu” de la Deseşti. Acum la şapte decenii şi jumătate Nicolae Prelipceanu are un tonus cultural de invidiat, un echilibru în breaslă necesar şi o statură sufletească cum puţine găseşti în ziua de astăzi. Cu prietenie definitivă din Maramureş: eu, Bârlea, Echim şi cîţi am mai rămas prin rucsacul tău cu amintiri. Rămîi turnul vertical în bătaia vremurilor! Mai este mult pînă departe şi mai avem multe de făcut pe aici. N. Prelipceanu, ca o apă limpede şi adîncă cum fericit îl numea un confrate.