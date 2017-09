Poveşti sub stele la final

Poveştile sub stele se încheie astăzi, 9 septembrie, la ora 21.30. Organizatorii promit că încheie evenimentul „cu o poveste magică despre posibilităţi nemăsurate de timp şi spaţiu”. Fantezia, drama , acţiunea şi SF-ul se împletesc în filmul “Mr. Nobody”. Pelicula prezintă viaţa lui Nemo Nobody, ultimul muritor de pe Pământ. Într-o lume în care toată lumea are parte de viaţă fără de moarte, ultimele zile ale domului Nimeni devin subiectul unui reality show, iar existenţa sa este reconstruită din amintiri – unele închipuite, altele aievea. Graniţa dintre ficţiune şi realitate se pierde, construind destine contradictorii.