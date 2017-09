Debut de an şcolar cu emoţii, dar şi fără dascăli

Noul an şcolar a debutat mai repede ca altădată. Ieri, 11 septembrie, elevii şi-au reluat locul în bănci. Pentru unii a fost însă prima zi de grădiniţă sau de şcoală. Emoţiile s-au putut citi pe chipurile copiilor, dar şi pe cele ale dascălilor. Reprezentanţii unităţilor de învăţământ s-au străduit să asigure condiţiile cele mai bune în noul an şcolar. Astfel unii elevi şi-au reluat cursurile în clădiri noi. Au fost şi situaţii în care copiii s-au trezit fără dascăli din cauză că problema posturilor rămase vacante nu a fost soluţionată până în 11 septembrie.

Micro-observator astronomic în funcţiune

La Colegiul Naţional „Vasile Lucaciu” din Baia Mare, noul an şcolar începe cu un alt director. Traian Covaciu a revenit pe post, după ce anul trecut, la cârma instituţiei s-a aflat prof. Delia Muntean. Aici, anul şcolar debutează cu 41 de clase şi peste 1.000 de elevi. În plus, conducerea şcolii a anunţat că elevii se vor bucura de dotări speciale. Noutatea din acest an va fi funcţionarea micro-observatorului astronomic. „Anul şcolar 2017-2018 începe cu 41 de clase, 1.185 de elevi , 239 gimnaziu, 946 liceu. Ne bucurăm de nişte dotări deosebite. având 4 laboratoare de informatică, 2 laboratoare de fizică, 2 de chimie. Avem un atelier de robotică, o sală festivă, cabinet medical, cabinet de psihologie, sală de luat masa, o bibliotecă. Deasupra corpului C puteţi vedea un micro-observator astronomic pe care într-o săptămână sau două îl vom finaliza în totalitate şi vom putea, alături de domnul profesor Lucian Stoian să admirăm bolta cerească”, a spus directorul Colegiului Naţional „Vasile Lucaciu” din Baia Mare, Traian Covaciu. Oficialii Inspectoratului Şcolar Judeţean speră ca liceul băimărean să facă parte în continuare din elita învăţământului maramureşean şi să se înregistreze performanţe şcolare în rândul elevilor ca şi până acum.

Dezinteres pentru profilele profesionale

La Colegiul Tehnic „C.D. Neniţescu” din Baia Mare vor învăţa în jur de 500 de elevi. Reprezentanţii şcolii spun că numărul elevilor e unul constant. Se observă însă că unii dintre elevi preferă să „migreze” spre liceele teoretice, după primul an de studiu, fără să ia cont că le-ar fi mai utilă pregătirea într-un domeniu profesional care să le faciliteze accesul pe piaţa muncii. „Avem 504 elevi. La noi e problemă cu acea migrare a elevilor dintr-o parte în alta. Dacă elevii ajung la o medie peste 8, imediat se orientează spre liceele teoretice. Profilele pe care le avem sunt în general profile care au un viitor pe plan local. E vorba de clasele de mediu, clasele de industrie alimentară şi clasele de silvicultură. Sperăm într-un viitor să putem dezvolta şi pe zona industriei alimentare clasele profesionale. Se formează mai greu datorită unei viziuni nu tocmai corecte a elevilor despre propriul viitor. Nici părinţii nu înţeleg ce poate fi mai bun în viitor pentru elev şi că de multe, multe ori e mai importantă pregătirea pe partea profesională şi nu neapărat studiul la liceu. În general e constant numărul, suntem în jurul a 500 de elevi. Acum, vom vedea ce ne va rezerva viitorul pentru că numărul de elevi scade şi s-ar putea să fim afectaţi şi noi”, a declarat directorul Colegiului Tehnic „C.D. Neniţescu” din Baia Mare, Adalbert Meheş.

Spaţii noi la Tăuţii Măgherăuş

La Liceul Tehnologic „Traian Vuia” din Tăuţii Măgherăuş, elevii şi-au reluat cursurile într-o clădire nouă. „Şcoala este animată de glasurile copiilor şi ale părinţilor. Începem într-o clădire nouă, cu spaţii noi. Totul e bine. Avem 720 de elevi, funcţionăm cu clase de la grădiniţă până la clasa a XII-a. Anul trecut am avut vreo 70 de elevi navetişti, însemnând că vin şi din Buşag, Băiţa, Merişor, Bozânta. Pentru transportul acestora dispunem de 4 microbuze şcolare”, a afirmat directorul adjunct al Liceului Tehnologic „Traian Vuia” din Tăuţii Măgherăuş, Adriana Cirţ. Aici se doreşte ca în viitor să fie construit un campus şcolar unde să fie cazaţi elevii navetişti, dar şi să se înfiinţeze o cantină pentru elevii care doresc să servească o masă caldă. În planuri mai există construcţia unei creşe şi a unei grădiniţe cu program prelungit. Şi dascălii s-au arătat emoţionaţi de reîntâlnirea cu copiii. În special învăţătoarele s-au străduit ca întâlnirea cu elevii să fie una de neuitat, astfel încât au împodobit sălile de clasă, au pregătit manuale şi baloane. „A fost o deschidere foarte frumoasă la noi la şcoală. Eu am clasa I. Copiii au fost foarte bucuroşi pentru că anul trecut n-au avut manuale, fiind clasă pregătitoare. Totul este nou, sălile sunt noi. Suntem bucuroşi şi sperăm că vom avea un an şcolar bun”, a punctat învăţătoarea Otilia Mone.

Elevi fără învăţătoare

Şi curtea şcolii din Nistru a răsunat de glasurile copiilor. Nu toţi elevii s-au putut bucura aici de întâlnirea cu dascălii lor. La clasa întâi, copiii au avut surpriza să constate că nu au învăţătoare. „Nu este învăţătoare la clasa I. I-am adus pe copii la şcoală, dar nu este cine să se ocupe de ei. Au zis că vor solicita la Inspectoratul Şcolar Judeţean şi vom vedea ce se întâmplă. Nu mi se pare firesc să trimiţi copilul la şcoală şi să nu fie cine să se ocupe de ei. Ar fi trebuit ca problema să fie rezolvată până la începerea noului an şcolar”, a spus supărată una dintre mămici. Conducerea şcolii din Nistru a evitat subiectul, limitându-se în a declara doar că există „mici neajunsuri”. „Aici avem clase primare şi de gimnaziu. Avem cadre didactice pregătite, sălile sunt pregătite, curate, aranjate, cu condiţii la standarde înalte. S-au făcut igienizări, mici reparaţii, de dotări mari nu a fost nevoie având în vedere că e o clădire nouă. Dorim să facem şcoală profesională, poate şi învăţământ dual, dar asta numai în timp. Depinde şi de părinţi pentru că majoritatea preferă liceele. Nu sunt neajunsuri majore. Micile neajunsuri care sunt în orice şcoală şi comunitate”, a concluzionat directorul Liceului Tehnologic „Traian Vuia” din Tăuţii Măgherăuş de care aparţine structura din Nistru, Loredana Ofrim.

Emoţii în rândul elevilor şi părinţilor

Elevii au mărturisit că sunt bucuroşi că au revenit la şcoală, mai ales că au ocazia de a fi împreună cu colegii. Vasile Pălincaş a venit în căruciorul cu rotile, pentru că suferă din naştere de o afecţiune care nu-i dă posibilitatea să se deplaseze normal. El a relatat că „mă bucur că a început şcoala. Abia am aşteptat să mă întâlnesc cu colegii. Studiez la o clasă cu profil de protecţia mediului. Anul trecut am luat menţiune şi un premiu la un proiect. M-am obişnuit, iar colegii mei mă ajută şi sunt buni cu mine”, a spus Vasile Pălincaş. Pentru Gabriela Lucaci, vacanţa a „zburat”. Adolescenta a mărturisit că pe timpul verii a lucrat la o pensiune pentru a câştiga un ban şi pentru a-şi face experienţă. Acum s-a reîntors la şcoală. „Am aşteptat cu nerăbdare şcoala, chiar dacă lunile de vară au trecut foarte repede. Eu am lucrat pe timpul verii la o pensiune. Am vrut să lucrez să câştig un bănuţ. Mi-a plăcut foarte mult. Pe mai departe vreau să merg la facultate, tot pe protecţia mediului”, a afirmat Gabriela Lucaci. Şi cei mai mici şcolari s-au bucurat de prima zi de şcoală. „Eu merg în clasa 0. A fost foarte frumos în prima zi de şcoală”, a precizat Nicolas Firizan. În schimb, sora lui, Camelia, a precizat că „eu sunt în clasa a II-a. A fost bine în prima zi de şcoală”. Părinţii au fost şi ei emoţionaţi de începerea şcolii. „Foarte emo­ţionant a fost în prima zi de şcoală, dar şi foarte mult stres. Cu fetiţa mea nu o să am probleme, dar băiatul meu e mai timid”, a punctat o mămică, Alexandra Firizan. Noul an şcolar va însuma 176 de zile lucrătoare (35 de săptămâni), iar prima vacanţă va fi cea de iarnă, care va începe în 23 decembrie.