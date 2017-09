Juniorii II ai Academiei, locul I la Mezökövesd

Juniorii II ai Academiei de Handbal Minaur au cîştigat turneul de pregătire de la Mezökövesd (Ungaria). La acest turneu, pe lîngă echipa noastră au mai participat alte trei grupări, două din Ungaria (Mezökövesd şi Ozd) şi una din Slovacia (Trebisov).

Juniorii antrenaţi la acest turneu de Alin Bondar şi Claudiu Clonovszki au cîştigat două meciuri, 23-17 cu Trebisov, respectiv 40-18 împotriva maghiarilor de la Ozd. Împotriva gazdelor, Academia de Handbal Minaur a remizat, scor 15-15. În urma acestor rezultate, Academia de Handbal Minaur a fost desemnată cîştigătoarea turneului, avînd un golaveraj superior echipei Mezőkövesd.

La fel ca şi la turneul de la Braşov, şi la această competiţie Rareş Pop a fost desemnat cel mai bun jucător.

„Sînt bucuros că am ales să participăm la acest turneu chiar înainte de începerea campionatului. A fost o ultimă ocazie de a vedea la lucru toţi jucătorii şi am ales să acordăm minute cît mai multe de joc fiecărui component al lotului. Din păcate nu au putut face deplasarea Alex Cociotă şi Andrei Kiss, iar Ovidiu Ardelean are o accidentare uşoară şi am decis să nu-l forţăm. Sînt mulţumit de toată echipa”, a declarat Alin Bondar la finalul turneului.