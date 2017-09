Poliţiştii maramureşeni sînt alături de elevi la începerea anului şcolar

Siguranţa în şcoli constituie o prioritate pentru Poliţia Română, con­text în care, din dispoziţia Şefului Poliţiei Române, chestor principal de poliţie Bogdan Despescu, 9.417 poliţişti au acţionat în sistem integrat pentru desfăşurarea în siguranţă a festivităţilor specifice deschiderii anului de învăţământ preuniversitar.

În judeţul Maramureş, peste 150 poliţişti rutieri, de ordine publică, de proximitate şi de prevenire au fost prezenţi în zona grădiniţelor, şcolilor şi liceelor din judeţ. Totodată, în aceste zile, poliţiştii intensifică activităţile educativ-preventive şi de verificare a vehiculelor destinate transportului de elevi, din punct de vedere al licenţierii, existenţei inspecţiei tehnice periodice şi a asigurării de răspundere civilă obligatorie.

Pentru ca noul an şcolar să decurgă în linişte şi siguranţă, fiecare unitate de învăţământ va fi inclusă în itinerariile de patrulare auto şi pedestre ale poliţiei. Echipajele de poliţie vor fi prezente, zilnic, în zona intrărilor în şcoli, în intervalele orare în care se efectuează intrarea şi ieşirea de la cursuri a elevilor, fiind supravegheate în permanenţă traseele de deplasare a elevilor. De asemenea, poliţiştii de la rutieră vor fi prezenţi în apropierea şcolilor, pe arterele de circulaţie intens tranzitate, pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului rutier la orele de maximă afluire a elevilor.

Totodată sunt identificate şi controlate toate unităţile economice din zona adiacentă unităţilor de învăţământ cu privire la respectarea categoriilor de produse ce pot fi comercializate minorilor.

Pentru evitarea comportamentelor de risc victimal sau infracţional şi prevenirea evenimentelor negative, poliţiştii vor organiza pentru elevi diferite activităţi preventiv-educative.

Poliţiştii maramureşeni le urează mult succes în anul şcolar 2017/2018, tuturor celor care, ieri, au trăit emoţia şi bucuria unui nou început plin de provocări şi speranţe.

Fie că sunteţi preşcolari, şcolari, liceeni, dascăli sau părinţi, vă asigurăm de sprijinul necondiţionat al fiecărui poliţist, astfel încât împreună să putem găsi soluţii la problemele dumneavoastră.

Ne exprimăm convingerea că, parteneriatul pentru o şcoală în siguranţă se va dovedi, şi în acest an, eficient, având un singur rezultat – o copilărie liniştită, cu reuşite, care să pună bazele unui viitor frumos.

Un an şcolar în siguranţă!