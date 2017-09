Dans sportiv: Performerii de la Prodance 2000, seminar cu un creator de campioni mondiali

În forţă au început pregătirile perechilor de performanţă de la Prodance 2000 pentru a doua parte a sezonului competiţional 2017. Timp de trei zile, performerii şcolii de dans băimărene s-au perfecţionat în dansurile latino-americane alături de reputatul antrenor Marton Somodi. Prima ocazie de a demonstra progresele făcute este Cupa Maramureşului, concurs care va avea loc în 30 septembrie. În prima parte a acestui an competiţional, dansatorii de performanţă de la Prodance 2000 au evoluat în 13 concursuri, cucerind 63 de medalii.

Planuri ambiţioase ani­mă ca de fiecare dată perechile de performanţă de la Prodance 2000 înain­tea reluării sezonului competiţional 2017. Programul obişnuit de antrenamente a fost diversificat în preajma reînceperii concursurilor cu un seminar de Pilates susţinut de Andreea Făzăcaş, pentru ca – timp de trei zile, la finele săptămînii precedente – reputatul antrenor Marton Somodi să fie din nou oaspetele şcolii de dans băimărene pentru un valoros seminar în dansurile latino-americane.

Marton Somodi este un antrenor care, datorită rezultatelor sale impresionante (titluri mondiale şi naţionale), a intrat definitiv în istoria dansului sportiv românesc şi care îşi construieşte work­shop-urile cu multă migală, oferind perechilor participante nu numai foarte multă informaţie preţioasă, dar şi bucuria de a învăţa lucruri noi şi de a şlefui cunoştinţele deja însuşite.

În consecinţă, în urma acestei experienţe, perechile de la Prodance 2000 sînt şi mai încrezătoare în forţa lor de a obţine rezultate notabile şi în a doua parte a sezonului competiţional 2017, care va începe în 30 septembrie, cu ocazia concursului zonal Cupa Maramureşului. O competiţie derulată sub egida Federaţiei Române de Dans Sportiv şi ajunsă în acest an la a cincea ediţie.

Reamintim că, în prima parte a acestui an, performerii de la Prodance 2000 au participat la 13 concursuri şi s-au calificat în 100 de finale, în 63 dintre acestea cucerind medalii: 26 de aur, 20 de argint şi 17 de bronz. Toto­dată, graţie performanţelor atinse, 3 perechi au trecut în clase competiţionale superioare.