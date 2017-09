Festivalul Interjudeţean al Folclorului din Ţara Codrului

Pentru a 47-a oară, pe un cîmp spaţios, numit de către localnici „Grădina Şimoanchi”, în amintirea unui dascăl care în urmă cu mai bine de un veac a întemeiat pe acest loc o grădină pomicolă, a avut loc un mare spectacol folcloric.

Întreaga manifestare se aşază pe o veche datină a codrenilor din actualele trei judeţe: Maramureş, Satu Mare şi Sălaj, numită din bătrîni „Tîrgul fetelor”. Era oarecînd de o izbitoare asemănare cu ce se întîmpla, odată în an, pe Muntele Găina din Ţara Moţilor, ori de pe Muntele Călineasa, ori din Rutenia Carpatică. Nu era nici pe departe vorba despre vreo vînzare de fete, pentru că noi am fost întotdeauna creştini. Era o întîlnire anuală cu muzică, dans, petrecere a tinerelor fete bune de măritat şi a tinerilor feciori buni de însurat, însoţiţi de chizeşul satului şi de ceatarîşi, pentru a se întîlni, a se cunoaşte şi a se veseli laolaltă.

În măiestria danţurilor codreneşti, tinerele fete mai cu seamă îşi etalau cele mai preţioase costume de sărbătoare: spăcele (ii), cervareauă (poale largi) şi splendide zgărdane de mărgele la grumaz şi ca podoabă la împodobirea părului. Aici, oarecînd, pe locul vechi al tîrgului, se legau prietenii, se făcea o adevărată întrecere în măiestria danţului şi nu rareori cîte o fată se lăsa furată de la tîrg, de către drăguţul ei, fără învoiala părinţilor. După această ispravă, părinţii ca viitori cuscri cădeau la învoială, urmînd apoi o nuntă cum se cade, că tot era toamnă şi era cea mai bună perioadă să pună de un ospăţ de nuntă, un porc sau viţel tăiat, cu pălincă veche şi cu vin proaspăt, de cel bun… În zilele noastre, la Asuaj, precum pe Muntele Găina, vechea tradiţie este salvată prin grandioase spectacole folclorice, printr-o impresionantă serbare cîmpenească, asociată cu bucatele noastre de azi: mititei, cîrnaţi, carne friptă pe grătar şi bere cîtă încape.

Au fost, în acest an, la a 47-a ediţie, nu mai puţin de 18 formaţii artistice, care au oferit un program de scenă de peste 8 ore.

Se cuvin, în final, cuvinte de mulţumită adresate organizatorilor manifestării, care, de 47 de ani sînt aceiaşi, Primăria şi Consiliul Local Asuaju de Sus, Consiliul Judeţean Maramureş şi Centrul Judeţean Pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale (director prof. dr. Ştefan Mariş). Prin grija acestor instituţii, toţi artiştii au fost omeniţi şi înzestraţi cu diplome, pliante şi alte atenţii.

prof. Emil DOMUŢA, referent cultural Asuaju de Sus