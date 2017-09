Primarul Cătălin Cherecheş a făcut public programul evenimentului

• Un sfert de secol de la prima ediţie a Festivalului Castanelor •

În ultima şedinţă extraordinară a Consiliului Local, aleşii băimăreni au aprobat propunerea formulată de primarul Cătălin Cherecheş, aceea ca Festivalul Castanelor să se desfăşoare în perioada 28 septembrie – 8 octombrie. Ediţia din acest an a evenimentului va aduce în faţa publicului nume internaţionale din lumea muzicii, dar şi o paletă largă de acţiuni dedicate tuturor vârstelor. Astfel, Goran Bregović, Thomas Anders, ATB, Salvatore Ganacci, Andra, Delia, Alina Eremia, B.U.G. Mafia, What`s UP, Holograf şi Lidia Buble sunt doar câteva dintre numele care vor susţine concerte de calitate pe scena Festivalului Castanelor.

Şedinţa extraordinară de Consiliu Local care a trebuit să pună în ordine lucrurile pentru ediţia din acest an a Festivalului Castanelor a fost una din care mulţi nu au înţeles mare lucru. Încă de dinaintea începerii şedinţei tensiunea se simţea în Sala Europa a Primăriei Baia Mare, discuţiile aprinse între consilieri devoalau unele interese ale unor nemulţumiţi care nu doreau ca perioada de desfăşurare a sărbătorii să fie la început de octombrie. Chiar prezenţa unor jurnalişti legaţi ombilical de anumiţi comercianţi din Centrul Vechi al muncipiului, care încercau să îi convingă pe unii consilieri de faptul că nu e bine ca Festivalul să fie în octombrie, dovedeşte interesul personal al unora referitor la subiect. Şedinţa în sine a fost una a orgoliilor mărunte reprezentate şi de procentul de 9% câştigat în lupta electorală a unora… Micimea ideilor în dezbaterile consilierilor locali a fost răsplătită de râsetele din sală. Replicile date peste masă între unii aleşi locali descalifică forul din care aceştia fac parte.

Festivalul Castanelor este al băimărenilor, nu al unor comercianţi cu interese vechi. Până la urmă vocea raţiunii a învins, proiectul festivalului propus de primarul Cătălin Cherecheş a fost votat de către aleşii locali.

„Maramureş Balloon Fiesta”, în debutul Festivalului Castanelor

În preambulul ediţiei a XXV-a a Festivalului Castanelor se va desfăşura „Maramureş Balloon Fiesta”, un eveniment organizat în parteneriat cu Asociaţia SENS şi Consiliul Judeţean Maramureş, pe aerodromul Aeroclubului din Baia Mare. Cel mai mare eveniment dedicat baloanelor cu aer cald din România va avea loc în perioada 28 septembrie – 1 octombrie, în cadrul acestuia fiind organizată şi ediţia de toamnă a acţiunii mult îndrăgite de bicicliste, SkirtBike. La „Maramureş Balloon Fiesta” vor fi prezente 30 de baloane cu aer cald, aspect care face ca evenimentul să fie unic la nivelul României, până în acest moment nefiind organizată o acţiune de asemenea anvergură.

Cuplurile care sărbătoresc 50 de ani de căsnicie, onorate la „Nunta de Aur”

Ziua de 1 octombrie va fi una special dedicată vârstnicilor. În cadrul Festivalului Castanelor, urmând să fie onorate la această dată toate cuplurile care sărbătoresc în acest an 50 de ani de căsnicie. Mai mult, tot de 1 octombrie, de Ziua Vârst­nicilor, seniorii municipiului Baia Mare vor avea parte de un spectacol de muzică.

Cunoscutul eveniment „Expo-Flora”, aflat la cea de-a XXXIV-a ediţie, va avea loc în perioada 6-8 octombrie. Iubitorii de flori vor putea vizita standurile expoziţiei între orele 09.00 – 21.00, intrarea fiind de 1 leu pentru elevi, studenţi şi pensionari şi 3 lei pentru adulţi.

Cătălin Cherecheş, primarul municipiului Baia Mare: „Îmi doresc ca ediţia din acest an a Festivalului Castanelor să cuprindă o paletă largă de evenimente şi spectacole. Astfel încât, pe durata desfăşurării evenimentului, un număr cât mai mare de băimăreni şi invitaţii lor să poată participa la sărbătoarea noastră de suflet. Ne dorim ca ediţia din acest an a Festivalului Castanelor să fie una care să demonstreze capacitatea de organizare a municipalităţii pentru evenimentele de mare anvergură. Mai ales din perspectiva anului 2018 când Baia Mare poate deveni Capitală a Tineretului în România. Va fi o organizare mult mai atentă pe toate palierele pe care se va desfăşura Festivalul Castanelor”.

Concerte şi jocuri gonflabile, program special pentru copii

Ziua de 5 octombrie va fi dedicată copiilor, viitorul municipiului Baia Mare. Aceştia vor avea parte de un spectacol special susţinut de cei de la Gaşca Zurli, dar şi Ella Bella. Spectacolele ar urma să aibă loc pe Câmpul Tineretului sau în Piaţa Libertăţii a municipiului Baia Mare. Alături de cei care le încântă copilăria, copiii se vor putea bucura şi de un parc de distracţii care va conţine diferite elemente, dar şi jocuri gonflabile.

Goran Bregović deschide seria concertelor internaţionale din Baia Mare

Mult aşteptat de către băimăreni, Goran Bregović va urca pe scena Festivalului Castanelor în seara zilei de 6 octombrie. Unul dintre cei mai recunoscuţi compozitori moderni din Balcani, artistul va concerta pe sce­na amplasată pe bulevardul Unirii. Alături de Goran Bregović, în seara zilei de 6 octombrie vor mai concerta Andra, Holograf şi Lidia Buble.

Scena amplasată în Centrul Istoric al municipiului Baia Mare va fi dedicată numelor muzicii folk, Ducu Bertzi şi Emeric Imre fiind câteva dintre numele care vor încânta publicul băimărean.

ATB şi Salvatore Ganacc mixează pentru publicul de la Festivalul Castanelor

Cunoscuta piesă „Dive”, o compilaţie de succes a DJ-ului Salvatore Ganacci, va fi auzită pe scena amplasată pe bulevardul Unirii, în seara zilei de 7 octombrie. Concertele internaţionale desfăşurate la Baia Mare, în cadrul Festivalului Castanelor, vor fi completate cu un alt artist de renume. Este vorba despre ATB, DJ german care se află pe locul întâi în topul celor mai buni DJ ai momentului. Nume cunoscute ale muzicii româneşti, Alina Eremia şi What`s UP vor completa atmosfera electrizantă a Festivalului Castanelor.

Nu a fost uitat nici publicul dedicat operei. Astfel, pe scena din Centrul Istoric al municipiului Baia Mare vor susţine un concert extraordinar artiştii Operei Naţionale Române din Cluj, care sosesc în Baia Mare cu gala de muzică „Mariachi”.

Thomas Anders, artistul anilor ’80, alături de publicul de la Festivalul Castanelor

Thomas Anders, unul dintre componenţii cunoscutei formaţii Modern Talking, duce astăzi mai departe efervescenţa anilor ’80. Artistul de renume internaţional va concerta în ultima zi a Festivalului Castanelor, 8 octombrie, pe scena de pe bulevardul Unirii. Alături de acesta, publicul se va putea bucura şi de cunoscutele versuri ale artistei Delia, dar şi de ritmurile celor de la B.U.G Mafia.

Ultima zi a ediţiei din acest an a Festivalului Castanelor va cuprinde şi un concert generos de muzică populară, care va avea loc pe scena din Centrul Istoric al municipiului Baia Mare.