Alexandra Crişan, băimăreanca studentă la universităţi din cinci ţări

Alexandra Crişan a absolvit Colegiul Naţional “Vasile Lucaciu” din Baia Mare, secţia matematică-informatică, bilingv engleză. După absolvirea liceului, tânăra s-a apucat cu şi mai multă ambiţie şi seriozitate de studiu, dorinţa ei fiind aceea de a fi “împăcată pe plan profesional”. Aşa a ajuns să studieze la câteva universităţi în ţări precum: Olanda, SUA, Canada. Alexandra a fost pentru un stagiu şi avocat la Curtea Internaţională de Arbitraj din Paris. Plină de vervă, cu un farmec aparte, Alexandra Crişan a reuşit să ducă în lume un altfel de mesaj despre români şi despre România. De altfel, tânăra mărturiseşte că este o “naţionalistă” convinsă şi că într-o zi vrea să revină în ţara natală.

De la studii în Cluj la facultate în America

R: De unde au pornit primii paşi în cariera profesională?

A.C.: Primii paşi au pornit de la Cluj, unde am început să studiez Ştiinţele Economice, specializarea Contabilitate. Am terminat specializarea la Cluj. În timpul celor trei ani de studiu la Cluj am mers într-un schimb de experienţă la Londra. La reîntoarcerea în ţară am finalizat Facultatea de Ştiinţe Economice, dar ideea de a pleca în străinătate a venit în Londra. Aici am aflat despre posibilitatea de a studia în Olanda, Drept Internaţional şi European. Este o specializare mai aparte, deoarece majoritatea ţărilor membre ale Uniunii Europene au această specializare. Aşa am plecat în Olanda. Aici am studiat Dreptul Internaţional, la Groningen în Nordul Olandei. Pe parcursul anilor de studiu m-am implicat mult în comunitatea studenţească, viaţa oraşului, în orice se putea. Am fost reprezentantul studenţilor internaţionali în Consiliul Universităţii în anul în care Universitatea celebra 400 de ani. Această poziţie mi-a adus şansa de a participa la diverse evenimente. Am şi învăţat limba olandeză în cei trei ani. În Olanda am ales să fac un schimb de experienţă în SUA pentru o jumătate de an. Apoi am revenit să-mi finalizez studiile de drept. Pentru că am dorit întotdeauna să îmbin cele două domenii, Dreptul şi Ştiinţele Economice, am optat pentru un program de masterat în Dreptul Afacerilor Internaţionale. Am început masterul în Olanda cu un schimb de experienţă în Canada în Montreal pentru şase luni. Pe parcursul studiilor totdeauna m-am specializat pe o nişă de drept. Pentru mine a fost arbitrajul comercial şi am avut onoarea să am studii şi în Olanda, SUA şi Canada pe această specializare. În final am avut şansa de a fi selectată pentru un stagiu la Curtea Internaţională de Arbitraj din Paris.

R: Ce ţi-a plăcut cel mai mult în aceste ţări unde ai studiat?

A.C.: Ce mi-a plăcut şi ce m-a ajutat să mă dezvolt şi să mă formez a fost expunerea la noi culturi şi la noi sisteme. A studia în cinci ţări diferite înseamnă sisteme de învăţământ diferite. E o diferenţă şi de la o ţară la alta. Expunerea la culturi diferite, la studenţi din toate colţurile lumii te fac mai tolerant, te ajută să înveţi istorie, geografie, politică, economie, de la om la om la om, de la prieten la prieten şi e cel mai bun bagaj dobândit în final.

Model pentru studenţii români

R: Ce ar trebui românii să ia ca model din aceste ţări?

A.C.: Cred că ar trebui să avem în vedere faptul că studenţii sunt încurajaţi să gândească într-un mod critic atât în sala de clasă, cât şi în afară, să critici sistemul, dar nu în modul în care eşti nemulţumit. Noi am fost încurajaţi să punem la îndoială oarecum tot ce ni se spune de către profesor, tot ce scriem şi chiar dacă avem de susţinut un argument să te gândeşti la partea cealaltă şi astfel să devii un om mai cu personalitate, să fii deschis şi pe poziţie din orice altă perspectivă.

R: Spuneai că vrei să optezi pentru Olanda sau Franţa. De ce nu, România?

A.C.: Având în vedere specializarea mea de Drept Internaţional, în ţările respective instituţiile internaţionale sunt mai active, arbitrajul internaţional şi comercial se dezvoltă mult şi la Bucureşti, am fost uimită de cât de prezentă este România la Curtea Internaţională de Arbitraj din Paris. Nu spun că nu m-aş întoarce acasă, aş reveni să pun în aplicare ce am învăţat în străinătate. Ceea ce-mi lipseşte acasă când mă întorc e diversitatea culturală, de idei, de a aborda orice problemă din orice unghiuri. Cred că şi în România, abordarea devine din ce în ce mai bună. Oriunde mă duc îmi place să-mi promovez ţara, bunătăţile pe care le avem. Sunt o naţionalistă convinsă şi nu spun că nu m-aş întoarce. Vreau să fiu împăcată cu ceea ce fac pe plan profesional.

Maramureşenii, mai “altfel”

R: Ce crezi că avem noi mai frumos aici în Maramureş în comparaţie cu celelalte ţări?

A.C.: Amabilitatea, prietenia şi căldura sufletească a oamenilor. Sunt calităţi pe care nu le întâlneşti la fel de uşor în alte locuri. Percepţia de apropiere prietenească este altfel văzută în străinătate. În ce priveşte familia, în România familia e ceva sacru, aici te întorci, familia te susţine, e pilonul tău de susţinere în viaţă. Nu este un lucru pe care îl vezi să fie la fel în străinătate. Fiecare român trebuie să ştie că suntem fericiţi să avem o asemenea susţinere. Chiar dacă nu e susţinere financiară, avem dragostea. Ceea ce contează foarte mult. La fel e cu şi prietenii. În străinătate e mult mai greu să-ţi faci prieteni apropiaţi. prieteniile însă sunt serioase acolo. Odată ce ţi-ai făcut un prieten olandez îl ţii prieten pe viaţă şi pentru orice situaţie, însă oamenii nu sunt la fel de deschişi ca şi aici.

R: După finalizarea stagiului în Paris ce ţi-ai propus?

A.C.: Mi-am finalizat stagiul la Paris, am aplicat pentru diverse joburi. Sunt deschisă pentru oportunităţi în Olanda şi în Paris. Îmi doresc să practic dreptul, îmi doresc să lucrez într-o firmă de avocatură pentru câţiva ani. Mi-aş dori ca odată dobândită experienţa profesională, mi-ar plăcea să schimb direcţia spre zona de reglementare a Uniunii Europene sau a organizaţiilor internaţionale. Asta mi-ar plăcea să fac pe parcurs.