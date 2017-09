Calificare decisă în 45 de minute

• Universitatea Cluj-Napoca – ACS Fotbal Comuna Recea 5-1 (1-1) •

ACS Fotbal Comuna Recea a părăsit Cupa României, maramureşenii cedînd în faţa mult mai puternicei Universitatea Cluj-Napoca. Şepcile roşii s-au calificat în turul IV după victoria cu 5-1 (1-1) de pe Cluj Arena, meci care s-a disputat miercuri după-amiază.

Speranţele unei calificări a formaţiei antrenate de Romulus Buia şi Ovidiu Mic au venit în debutul partidei, Recea deschizînd scorul în minutul 6, prin golgheterul Viorel Chinde, care a trimis un şut perfect din preajma careului de 16 m. Acelaşi jucător putea realiza dubla în minutul 24, dar execuţia a fost respinsă de pe linia porţii de fundaşul Manu. Clujenii au reintrat în meci peste cinci minute, Micaş stabilind egalitatea. Oaspeţii au rezistat pînă la finalul primelor 45 de minute, pentru ca repriza secundă să aparţină, în totalitate, universitarilor clujeni. Trupa lui Marius Popescu a marcat de patru ori, prin golurile semnate de Ursu (64), Haţiegan (69), Lemac (77) şi Goga (89), „U” Cluj obţinînd o calificare meritată. • „U” Cluj-Napoca: Dinu – Takacs, Abrudan, Cordoş, Florescu, Giurgiu, Lemac, Goga, Micaş, Haţiegan. Au mai evoluat: Ionescu, Ursu, Moldoveanu. Antrenor: Marius Popescu. • ACS Fotbal Comuna Recea: Bota – Paşca, Urs, A. David, Gherman, Ciocan, Asăujan, Oşan, Chinde, Giurgiu, Opriş. Au mai intrat: Bandula, Revesz, Dunca. Antrenori: Romulus Buia şi Ovidiu Mic. • Arbitri: Alexandru Bălan (Deva) – Ioan Alexandru Corb (Satu Mare), Ciprian Fiter (Sânmartin).

Rezultatele din turul III: CS Aerostar Bacău – AFK Csikszereda Miercurea Ciuc 2-0; ACS Performanţa Ighiu – AFC Metalurgistul Cugir 1939 7-6; CS Şoimii Lipova – CS Naţional Sebiş 2-1; CNS Cetate Deva – CSM Şcolar Reşita 0-1; ACS Şirineasa – CS Atletic Bradu 2-0; ACSO Filiaşi – CS Sporting Roşiori 2008 2-1; AFCM Alexandria – ACS Viitorul Domneşti 4-0; ACS Petrolul 52 Ploieşti – CSM Flacăra Moreni 3-0; AS Unirea Cristuru Secuiesc – CS Sănătatea Servicii Publice Cluj-Napoca 1-2; AFC Unirea 1924 Alba Iulia – ACS Industria Galda de Jos 3-5; AS Voinţa Biled – AFC Ripensia Timişoara 1-0; AS FC Agricola Borcea – ACS Înainte Modelu 2-1; ACS FC Delta Dobrogea Tulcea – AFC Unirea 04 Slobozia 1-4; AS Zimbrul Slobozia Conachi – CS Sporting Lieşti 1-2; CSM Focşani 2007 – CSM Râmnicu Sărat 3-1; ACS Olimpic Cetate Râşnov – AFC Hărman 1-2; CSM Roman – CS Ştiinţa Miroslava 3-4; AS FC Universitatea Cluj-Napoca – ACS Fotbal Comuna Recea 5-1.