Liceul nu are lemne pentru iarnă!

Liceul Pedagogic ”Regele Ferdinand” din Sighetu Marmaţiei este manageriat de prof. Claudiu Chindriş, director, şi prof. Dorina Grigor, director adjunct.

Dintre cei 1.160 de elevi: 60 de boboci în clasele 0; în cele două clase a V-a, 32 de elevi (prin înfiinţarea clasei 0 în urmă cu 5 ani, elevii de-a V-a sunt mai puţini); în clasa a IX-a, 56 de elevi (profilul pedagogic) şi 62 de elevi învaţă filologie şi matematică-informatică. Noul an şcolar începe cu 2 grupe de grădiniţă, 10 clase de ciclu primar, 8 clase de gimnaziu şi 16 clase de liceu, profilele învăţători-educatoare, filologie şi matematică-informatică. Liceul are 56 de cadre didactice.

Toate spaţiile din cele 3 corpuri şcolare au fost igienizate. Încălzirea a două corpuri, cele de la sediul principal, se face pe combustibil solid. Directorul Claudiu Chindriş ne spu­ne: „Nu ne-am aprovizionat cu lemne pentru iarnă deoarece s-a făcut proiectul de centrală termică pe gaz metan şi lucrarea este în aşteptarea firmei contractante. Ce-a de-a treia clădire a noastră (fostul internat) are încălzire pe gaz me­tan. La sediul II al Liceului, am recompartimentat şi avem acum 8 săli de clasă, unde învaţă elevii din cele 4 clase a IX-a şi copiii de la grădiniţă, dar şi alte 3 clase de elevi, prin rotaţie”.

Prezent, luni (11 septembrie 2017), la deschiderea noului an şcolar, consilierul local Petru Rednic le-a urat elevilor şi profesorilor succes, asigurându-i că administraţia locală va continua să investească în modernizarea liceului şi că vor fi premiate în continuare performanţele elevilor.

Pentru un viitor mai bun în învăţământul românesc, cei prezenţi au rostit o rugăciune împreună cu protopopul ortodox de Sighet, pr. Vasile Aurel Pop.