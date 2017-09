Staţia de Biogaz din Seini, în impas financiar

Oraşul Seini a implementat un proiect pilot prin care a construit o staţie modernă de biogaz, ce transformă dejecţiile animaliere în energie electrică, rezolvând astfel o problemă de mediu. Obiectivul a fost inaugurat în acest an, după îndelungi aşteptări, astfel că localitatea a ajuns producător oficial de energie. Problema apărută acum este că staţia înghite mulţi bani, lucru neprevăzut iniţial, iar Consiliul Judeţean trebuie să îi asigure ajutor pentru funcţionare.

Staţia, considerată iniţial un mare succes, a ajuns acum să primească bani de la bugetul judeţului pentru continuarea proiectului. Acesta este unul pilot, care a obţinut finanţare de la Banca Mondială, însă astăzi se află în impas din cauza unui ordin al ANSVSA, precum şi a neacordării certificatelor verzi în cuantumul prevăzut la început. Pentru că staţia trebuie să funcţioneze obligatoriu, Consiliul Judeţean a sărit în sprijinul administraţiei locale din Seini, cu care are un parteneriat. Concret, s-a aprobat utilizarea din rezerva bugetară, constituită la dispoziţia Consiliului Judeţean Maramureş, a mai multor sume de bani, pentru diverse activităţi, printre care şi ajutor social de urgenţă, în cuantum de 100.000 lei, pentru „funcţionare şi susţinere proiect în interes public, la staţia de biogaz din Seini”. Gabriel Zetea, preşedintele CJ Maramureş, a explicat: „Certificatele verzi care trebuiau să reprezinte, până la urmă, un venit pentru staţia de biogaz în Seini, uite că nu mai există şi nu se mai dau. În acelaşi timp, primăria din Seini trebuie să susţină în continuare proiectul, iar cheltuielile sunt foarte mari pentru că taxele sunt mari, inclusiv la ANSVSA sunt în jur de 100.000 de euro pe an, adică doar plata utilizării dejecţiilor”.

Semne de întrebare cu privire la rentabilitatea investiţiei

La Seini există un parteneriat între Consiliul Judeţean şi administraţia locală pentru promovarea proiectului construcţiei staţiei de biogaz. Oraşul din Maramureş a concurat cu municipiul Iaşi, câştigând proiectul în valoare de aproape 4 milioane de euro. Iniţial, s-a făcut pe un plan de afaceri, dar care astăzi nu mai corespunde realităţii şi legilor în vigoare din România. Un consilier judeţean a tras un semnal de alarmă cu privire la rentabilitatea staţiei de biogaz şi a solicitat, totodată, transparenţă în privinţa cheltuielilor cu această staţie de biogaz: „În această situaţie, înţeleg că acea energie verde pe care o produce staţia de biogaz de la Seini devine extrem de scumpă. Nu ştiu care e până la urmă rentabilitatea acelei staţii de biogaz pentru care ne batem foarte mult în piept zi de zi şi arătăm pe media şi la intrarea în localitate, să vadă că noi producem o energie electrică din care localitatea Seini primeşte iluminatul public şi acum aflăm că de fapt noi trebuie să susţinem financiar acea staţie de biogaz mult lăudată. Să existe transparenţă şi să apară acele cheltuieli, să vedem cât costă energia produsă de acea staţie de biogaz efectiv, clar”, a subliniat consilierul judeţean Rudolf Stauder.

Primăria Seini nu renunţă la proiect

Am stat de vorbă cu primarul oraşului Seini. Gabriela Tulbure ne-a confirmat că întâmpină greutăţi cu susţinerea financiară a activităţii la staţia de biogaz, deoarece au apărut o serie de cheltuieli neprevăzute prin modificarea legislaţiei, însă nici nu se gândeşte să renunţe la proiectul care rezolvă o importantă problemă de mediu: „Este adevărat că sunt probleme cu banii pentru funcţionarea staţiei de biogaz. Nu primim certificate verzi câte au fost stipulate în proiect, pe care noi ni l-am asumat. În loc să primim şase, primim doar 0,12, ca unitate de măsură. Pe lângă asta, mai avem în plus o taxă suplimentară de la ANSVSA, care spune că trebuie să plătim la DSV, în fiecare lună, o factură de 1,5 euro/tona de dejecţii ce intră în staţie. Deci lucrurile acestea sunt adevărate, însă ele nu erau stipulate în proiect atunci când l-am implementat. Dar staţia de biogaz trebuie să funcţioneze, indiferent de condiţii. Noi uităm însă de ce am construit acest obiectiv, nu pentru profit, ci pentru a rezolva problema de mediu pe care o avem. Ne dorim să devenim şi profitabili, evident, însă factorul de mediul este principala preocupare. Apele din Seini erau poluate din cauza dejecţiilor animaliere în cantităţi mari. În 2012 erau doar 13 km de reţele, iar acum avem 73 km de reţele pe străzi cu aglomerări urbane, iar apa nu era potabilă în toate aceste locuri, fiind infestată cu nitraţi şi nitriţi. Instalaţia de biogaz rezolvă această problemă de mediu, apa este potabilă acum, aşa că ne-am asumat-o şi trebuie să o ducem mai departe, chiar dacă sunt multe cheltuieli. Aici avem practic două proiecte: instalaţia de biogaz şi platforma de depozitare a gunoiului, pe care noi le-am cumulat într-un singur proiect, la care Consiliul Judeţean este partener. Deci instituţia judeţeană ne poate da bani chiar pentru a susţine în totalitate investiţia, dacă este cazul şi nu trebuie să se pună problema de rentabilitate pentru că, repet: principalul efect al staţiei de biogaz este rezolvarea problemei de mediu! Dar fiind la început, e mai greu cu orice investiţie. Acest proiect pilot, însă, poate avea şi scăpări, deoarece a fost gândit de Ministerul Mediului, nu de noi. Nu spun eu că este bun, sau este rău, că nu-s în măsură, dar ce pot să spun este faptul că e benefic oraşului, deoarece rezolvă o problemă foarte mare: cea de mediu. Deci noi facem toate eforturile posibile şi nu o să închidem staţia de biogaz. Cu atât mai mult cu cât încă suntem sub atenta supraveghere a ministerului. Abia în 25 septembrie vom avea recepţia finală, apoi cea operaţională, în care vom aduce la cunoştinţă Băncii Mondiale şi Ministerului Mediului problemele pe care le întâmpinăm. O altă mare cheltuială o avem cu mentenanţa utilajelor şi a motorului la staţie, lucruri care trebuie făcute ca la carte, pentru a nu pierde garanţia. Deci nu-i uşor, dar mergem mai departe…” Staţia de biogaz de la Seini va prelucra, anual, circa 18.000 tone dejecţii, provenite de la fermele de animale din zona oraşului, care nu sunt puţine.