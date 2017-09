În week-end, debut şi în campionatele de juniori

Asociaţia Judeţeană de Fotbal Maramureş dă startul şi în campionatele judeţene de juniori, şi anume la Under 15, 13 şi 11. Acestea vor debuta la finalul acestei săptămîni, meciurile urmînd a se desfăşura vineri, sîmbătă şi duminică. În campionatul Under 15 s-au înscris 9 echipe, în cel de Under 13 vor participa 10 echipe, cum la fel va şi în campionatul Under 11. Programul primei etape • Under 15: CSŞ Sighetu Marmaţiei – Avântul Bârsana (sîmbătă); ACS Vasc Cristian – CS Sporting Recea (sîmbătă); CS Plimob Sighetu Marmaţiei – CS Fărcaşa (s-a jucat ieri); ACS Fotbal Comuna Recea – ASF FC Kiss Baia Mare (duminică); ACS Electrica Baia Mare stă. • Under 13: ASF Kiss Baia Mare – CS Plimob Sighetu Marmaţiei (s-a disputat ieri); CSŞ Sighetu Marmaţiei – FC Suciu de Sus (sîmbătă); CSŞ 2 Baia Mare – CSO Borşa (duminică); ACS Salina Ocna Şugatag – ACS Fotbal Comuna Recea (sîmbătă); CS Minaur Baia Mare – CS Sporting Recea (vineri). • Under 11: CS Dynamic Baia Mare – CSŞ 2 Baia Mare (vineri); CS Minaur Baia Mare – CS Sporting Recea 2 (vineri); CS Sporting Recea – AFC Viitorul Sighetu Marmaţiei (sîmbătă); ACS Electrica Baia Mare – CS Juniorul Coltău (sîmbătă).