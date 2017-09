S-a dat startul depunerii proiectelor în cadrul bugetării participative!

• Cătălin Cherecheş reformează Primăria Baia Mare •

Începând de ieri, băimărenii pot accesa platforma baiamareactiv.ro pentru a depune proiecte care să aducă un plus calităţii vieţii în municipiul Baia Mare. Odată depuse, acestea urmează să fie selectate de către experţi din diverse domenii, dar şi de către directori din cadrul Primăriei Baia Mare, iar mai apoi vor fi introduse pentru realizare în cadrul bugetării participative. Bugetarea participativă este un demers prin care ideile şi iniţiativele comunităţii băimărene se pot transforma în realitate. Mai mult, este un model de implicare civică, de cooperare între cetăţeni, un model în cadrul căruia comunitatea decide ce se întâmplă cu o parte din bugetul local.

Proiectele vor fi selectate pe baza oportunităţii, pe baza valorilor pentru comunitate şi a evaluărilor făcute de specialiştii din cadrul autorităţii locale şi din zona de experţi pe domeniile respective, dar şi de către reprezentanţii societăţii civile. Ideile care pot fi finanţate în cadrul bugetării participative se referă la diverse domenii. Este vorba despre:

• infrastructură (alei, trotuare, zone pietonale, mobilitate, accesibilitate, siguranţa circulaţiei)

• mobilitatea, accesibilitatea şi siguranţa circulaţiei (crearea infrastructurii pentru circulaţia rutieră, piste de biciclete, monitorizare video, accesibilitate în zona principalelor clădiri, accesibilitate pentru persoane cu handicap)

• spaţii verzi şi locuri de joacă (amenajarea, repararea, renovarea, înfiinţarea acestora, întreţinerea)

• amenajări spaţii publice (mobilier stradal, iluminat public)

• industrii creative, educaţie, cultură (dezvoltare de oportunităţi pentru persoanele creative, artişti, persoane cu vastă experienţă pe care o pot împărtăşi pentru a inspira alte persoane, propuneri de activităţi educaţionale şi culturale care să ducă la creşterea calităţii învăţământului)

• tineret (proiecte al căror scop e dezvoltarea de infrastructuri sau oportunităţi pentru tineri, proiecte menite să atragă tinerii spre municipiul Baia Mare. A fost creat acest domeniu şi în perspectiva devenirii Municipiului Baia Mare, în 2018, Capitala Tineretului din România)

n digitalizare (proiecte IT menite să crească gradul de utilizare a tehnologiilor. Pe de altă parte, Festivalul Castanelor va fi legat de două dintre aceste capitole [digitalizare şi amenajare spaţii publice] şi, în parteneriat cu Romtelecom vor fi amplasate câteva bănci cu funcţiuni digitale)

• identitate locală (tradiţiile locale, istoria locală, multiculturalism, etnii diferite trăind în armonie, minerit, în general locuri, obiecte, obiceiuri, meşteşuguri, produse artistice şi lingvistice considerate de importanţă pentru comunitatea băimăreană, mândria de a aparţine unei comunităţi cu o anumită tradiţie).

Cătălin Cherecheş, primarul municipiului Baia Mare: „Suma minimă de la care pornim bugetarea participativă este de 300.000 de euro, dar estimez că în 2018 vom ajunge la aproximativ două milioane de euro. Spun acest lucru pentru că foarte multe dintre proiectele pe care le vor propune cetăţenii sunt proiectele pe care şi noi le avem în vedere şi sunt utile şi de urgenţă pentru Municipiul Baia Mare. Atunci cu siguranţă că va fi oportun să le finanţăm în 2018. Vreau să îi invit pe cetăţeni să acceseze site-ul baiamareactiv.ro şi să îşi depună proiectele”.

Calendarul derulării bugetării participative a fost foarte clar stabilit. Potrivit acestuia, depunerea proiectelor va avea loc în perioada 15 septembrie-12 noiembrie, urmând ca acestea să fie verificate în intervalul 13 noiembrie-14 decembrie. După mijlocul lunii decembrie, proiectele aprobate vor fi publicate, urmând ca promovarea lor să se facă de către iniţiatori în perioada 16 decembrie – 16 februarie.

Direcţia Generală de Acţiune Civică, model de transparenţă totală în Primăria Baia Mare

Odată cu lansarea bugetării participative vor fi organizate întâlniri cu cetăţenii din cartierele municipiului Baia Mare, cu reprezentanţii Consiliilor Civice. Aceste întâlniri pot fi eficiente atât în promovarea bugetării participative cât şi în depunerea de proiecte. Un lucru foarte important în cadrul bugetării participative este şi înfiinţarea unei noi direcţii în Primăria municipiului Baia Mare. Direcţia Generală de Acţiune Civică a fost deja inclusă în noua organigramă, act care a fost depus spre aprobare la Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici.

Cătălin Cherecheş, primarul municipiului Baia Mare: „Direcţia Generală de Acţiune Civică are în subordine două direcţii, Direcţia Poliţiei Locale cu două componente, Ordine Publică şi Compartimentele de Disciplină în Construcţii, Mediu şi Comercial, şi pe de altă parte, Direcţia Relaţii Publice. Sistemele noastre de înregistrare a documentelor la centrele de informare pentru cetăţeni se vor diversifica şi probabil până la sfârşitul acestui an vom înfiinţa primării de cartier. Avem compartimente de relaţionare cu tot ceea ce înseamnă Consilii Civice de cartier şi Asociaţii de proprietari care considerăm noi că, sub această umbrelă a noii direcţii înfiinţate, se vor putea dezvolta şi vor putea să devină mult mai eficiente. Văd o legătură foarte utilă între ceea ce înseamnă atribuţii ale Poliţiei Locale pe componentele de control şi ordine publică, respectiv Direcţia de Relaţii Publice, pentru că automat Poliţia Locală prin compartimentele pe care le are trebuie să rezoneze în mod direct la solicitările cetăţenilor. Mai mult decât atât, trebuie să meargă în întâmpinarea cetăţeanului şi să înceapă să exercite şi o muncă de prevenţie, nu doar de sancţiune”.

Desemnarea prin concurs a directorului Direcţiei Generale pentru Acţiune Civică va fi un demers transparent. Proba interviului va fi transmisă în direct, iar lucrările scrise vor fi publicate. Raportat la bugetarea participativă şi la transparenţă, din data de 1 octombrie vor fi publicate pe site-ul Primăriei Baia Mare sarcinile şi notele săptămânale pe care le primesc angajaţii, directorii dar şi şefii de departamente. Acestea vor fi prezentate având drept conţinut obiectivele trasate, termenele de realizare şi persoana desemnată să se ocupe de respectiva sarcină. La finalizarea acestora vor fi făcute publice inclusiv soluţiile aplicate. Toate aceste lucruri, după ce cheltuielile şi plăţile efectuate de autoritatea locală au fost deja publicate săptămânal pe site-ul Primăriei Baia Mare.

Cătălin Cherecheş, primarul municipiului Baia Mare: „ Îmi doresc să nu fiu doar eu cel care urmăresc modul în care funcţionează Primăria, respectiv modul în care funcţionează cei care conduc structuri în Primărie, ci vreau să vadă şi cetăţenii modul în care funcţionează şi cum se duc la îndeplinire sarcinile de serviciu. Va fi şi o componentă în care băimărenii vor putea veni cu sugestii, comentarii sau cu idei, pentru fiecare sarcină în parte”.