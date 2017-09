Turişti din 13 ţări la Muzeul de Istorie şi Etnografie Vişeu de Sus

În perioada verii, Muzeul de Istorie şi Etnografie Vişeu de Sus s-a bucurat de vizitatori veniţi din diferite colţuri ale lumii să descopere frumuseţile Maramureşului, în general, şi ale Văii Vaserului, în special.

Oraşul Vişeu de Sus a avut şi anul acesta un aflux important de turişti, atraşi în primul rând de Mocăniţă şi de mirajul Văii Vaserului, dar, odată ajunşi, aceştia au descoperit şi alte obiective ce merită vizitate. Muzeul de Istorie şi Etnografie este unul dintre ele.

Muzeul prezintă o sinteză a culturii materiale şi spirituale a localităţii, deosebit de interesantă şi bogată în valori cultural-etnografice şi istorice, creaţii ale unei comunităţi multietnice. A fost inaugurat în anul 2003, iar din 2013 este parte a Centrului Cultural-Social. Deşi nu este de dimensiuni mari, muzeul are o bogată colecţie de documente şi exponate, distribuite în cele două secţii: istorie şi etnografie. Alături de documente, în secţia de istorie se regăsesc şi unele dintre cele mai vechi exponate ale muzeului, datând din epoca bronzului. De asemenea, vizitatorii vot vedea monede vechi, unele chiar din perioada romană. Secţia de etnografie este cea mai bogată, conţinând obiecte în marea majoritate de la începutul secolului trecut, fiecare cu o poveste, pe care vizitatorii au fost dornici să o descopere.

Centrul Cultural-Social urmăreşte în permanenţă să facă muzeul cunoscut cât mai multor categorii de public. În acest sens, materiale de promovare a muzeului au fost prezentate anul acesta la Salonul Mondial de Turism de la Paris, unde oraşul Vişeu de Sus a fost prezent printr-o delegaţie condusă de director dr. Anuţa Pop. De asemenea, astfel de materiale au fost puse la dispoziţia hotelurilor şi pensiunilor din oraş. S-au organizat ateliere de vacanţă pentru copii, dar şi tururi ghidate pentru toţi vizitatorii, fără a se percepe taxă suplimentară pentru acestea. Pentru a veni în întâmpinarea vizitatorilor, muzeul şi-a prelungit şi programul de vizitare pe perioada verii.

Toate acţiunile întreprinse s-au dovedit a avea succes, pe perioada verii Muzeul de Istorie şi Etnografie fiind vizitat de turişti din 13 ţări: Franţa, Republica Moldova, Polonia, Germania, Japonia, Israel, Slovacia, Statele Unite, Austria, Suedia, Italia, Cehia şi Anglia. Alături de aceştia, mulţi români ce au ales să-şi petreacă vacanţa în zonă au trecut pragul muzeului vişeuan.

Muzeograful Iuliu Copândean şi custodele Maria Bocsok le-au oferit tuturor informaţii despre istoria şi cultura locului, fiind foarte apreciaţi de vizitatori. Mărturie stau cuvintele scrise de aceştia în Cartea de impresii a Muzeului, atât la adresa personalului, cât şi a muzeului.

Din multitudinea de impresii, am selectat câteva reprezentative: ”M-a impresionat ospitalitatea, dăruirea şi spiritul viu al personalului. Vizionarea exponatelor însoţită de detaliile povestirilor ghidului au constituit un adevărat deliciu”. ”Mulţumim mult pentru un tur foarte interesant al minunatului mu­zeu. Am învăţat atât de multe lucruri şi am fost fascinaţi să vedem atât de multe obiecte vechi co­nec­tate la istoria Maramureşului”. ”Un loc demn de toată lauda. Felicitări pentru efortul de a conserva frumuseţile zonei Vişeu”. ”Un muzeu excepţional cu o frumuseţe pe care o întâlneşti doar în Maramureş”.”Mulţumim pentru prezentarea făcută: o fărâmă din istoria Vişeului. Extraordinare exponate, prezentare, ghid”! ”Domnul ghid este o enciclopedie vie, care trebuie păstrată, preţuită şi apreciată. Efortul de a conserva istoria şi datinile merită toate felicitările noastre”. ”Ne-au plăcut exponatele şi, bineînţeles, explicaţiile domnului. Copiii noştri au promis că atunci când vor avea la rândul lor copii îi vor aduce în acest loc pentru a le arăta tradiţiile şi portul popular”. Ce poate fi mai frumos de atât? ”Un loc minunat, te duce înapoi în timp. Am fost impresionaţi de toate obiectele expuse şi de utilitatea lor. Am intrat într-o poveste, ne-am întors în timp, ne-am veselit cu poveşti frumoase. Mulţumim pentru o oră de poveste şi istorie”. ”O experienţă de viaţă şi istorie inedită într-un mic orăşel maramureşean”. ”Un loc minunat, ce păstrează vie amintirea vremurilor de mult trecute. Copiii au avut ce învăţa sub îndrumarea ghidului. Un loc pe care nicio persoană nu trebuie să-l rateze când vizitează Vişeul”. Cuvintele vizitatorilor sunt una dintre cele mai frumoase invitaţii la Muzeul de Istorie şi Etnografie pentru toţi cei ce ajung în Vişeu de Sus. Personalul muzeului îi aşteaptă pe toţi cu drag şi informaţii interesante.