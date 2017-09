Doliu în lumea handbalului românesc

Zilele trecute a împlinit 83 de ani. Toţi cei care îl cunosc şi îl apreciază i-au transmis mesaje de felicitare şi sănătate. Din păcate, Lascăr Pană a suferit în ultimii doi ani din cauza unor probleme de sănătate. A fost un luptător întreaga sa viaţă şi nu s-a lăsat nici după ce s-a îmbolnăvit. Din păcate, antrenorul a pierdut lupta şi s-a stins din viaţă, după câteva zile în care a fost în comă la Spitalul Judeţean “Dr. Constantin Opriş” din Baia Mare.

Handbalul băimărean a cunoscut sub coordonarea sa cele mai importante victorii, dar a fost antrenor în mai multe perioade şi la echipa naţională. Chiar şi după ce s-a retras, a rămas unul dintre sfătuitorii conducătorilor de cluburi şi antrenorilor, fiind adesea solicitat datorită experienţei sale. Inclusiv primarul Cătălin Cherecheş a ţinut mereu să îi ceară sfatul cu privire la proiectele pe care administraţia locală le-a demarat la nivelul sportului băimărean.

Lascăr Pană s-a născut pe data de 14 septembrie 1934, în Constanţa. Înainte de a juca handbal, Lascăr Pană a practicat fotbalul la echipa de juniori Competrol Bucureşti, cu care a devenit campion naţional de juniori în 1952. În acelaşi an, a ajuns la Bacău, unde a fost printre cei care au pus bazele handbalului în 7. A mai jucat handbal la Petrolul Ploieşti şi Rapid Bucureşti. La 25 de ani a pus capăt carierei de jucător şi din 1969 a început să antreneze divizionara A din Bacău, arată site-ul municipiului Baia Mare.

După un an petrecut la Voinţa Bucureşti, preşedintele secţiei de handbal Minerul, Alexandru Konerth, îl aduce la Baia Mare (în 1970). La iniţiativa tehnicianului, în 1974 se înfiinţează, pentru prima dată în România, un club exclusiv de handbal, HC Minaur. În scurt timp, Pană reuşeşte să impună un nou stil de antrenament, bazat pe o pregătire spartană şi o disciplină tactică riguroasă. Rezultatele nu au întârziat să apară.

După mai multe clasări pe podiumul Campionatului Naţional, Minaur cucereşte de două ori Cupa IHF şi ajunge de 3 ori în semifinalele Cupei Cupelor.

Echipa băimăreană deţine şi acum un record greu de egalat în România – este singura echipă de jocuri sportive care n-a coborât de 25 de ani sub locul 4 în clasament (loc ce asigură participarea în cupele europene). Lascăr Pană a fost în mai multe perioade antrenor la echipa naţională. De numele său se leagă spectaculoasa victorie de la Olimpiada din 1980 de la Moscova împotriva URSS-ului, scor 22-19 (după ce la pauză gazdele conduceau cu 15-9!).

Tot Lascăr Pană este ultimul antrenor al naţionalei care a reuşit calificarea la un turneu final de Campionat European (Spania, 1986).

Între 1990 si 1995 a fost director tehnic al naţionalei Greciei iar în ultimii 5 ani a îndeplinit funcţia de preşedinte al Clubului “Minaur”. În această calitate a condus echipa băimăreană spre două titluri de campion naţional, în ediţiile 1997-1998 şi 1998-1999. În 1999 a primit ti­tlul de Cetăţean de Onoare al municipiului Baia Mare.

La aflarea veştii, primarul municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheş a transmis un mesaj emoţionant.

„Domn Profesor, vă mulţumesc pentru prietenia cu care m-aţi onorat şi pentru că v-aţi oferit viaţa oraşului nostru şi sportului românesc. Rămâneţi în inima mea şi a băimărenilor. Ştiu că din stele, împreună cu tatăl meu, ne veţi ocroti şi ne veţi da putere nouă, celor care vă vom duce dorul”.