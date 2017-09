Înălţarea Sfintei Cruci în Lăpuş

Joia trecută, 14 septembrie 2017, credincioşii ortodocşi, greco-catolici şi romano-catolici au prăznuit sărbătoarea „Înălţarea Sfintei Cruci”. Noi am participat la slujba oficiată în Mănăstirea „Naşterea Maicii Domnului” din comuna Lăpuş. De dimineaţă, pîlcuri de pelerini s-au îndreptat spre mănăstire. Începînd cu ora 9, a fost oficiată Sfînta Utrenie de către soborul de preoţi, iar apoi Sfinta Liturghie şi au urmat predicile pline de cuvinte alese. Crucea, care pînă la Hristos a fost unealtă de tortură, stîrnind groază şi silă, după moartea Sa a devenit semnul mîntuirii noastre, centrul vieţii noastre, nădejdea şi aşteptarea salvării noastre. Orice om are de dus o cruce, la unii este mai grea, la alţii mai uşoară, dar important de ştiut este faptul că Dumnezeu rînduieşte pentru fiecare o cruce. Toată viaţa noastră stă sub binecuvîntarea Sfintei Cruci. (A.P.)