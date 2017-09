Pictură pe masivul Rarău

În perioada 1-12 septembrie, am fost invitat să particip la un Simpozion naţional de artă plastică, ce s-a desfăşurat într-un loc deosebit, la peste 1500 de metri altitudine, pe masivul Rarău, chiar sub „Pietrele Doamnei”, monumente ale naturii, adevărate „piramide” încărcate de spectaculos şi mister. De fapt, o tabără de pictură şi sculptură, la a cărei primă ediţie au fost invitate personalităţi din multe zone ale ţării, artişti valoroşi, printre care aş aminti pe Constantin Flondor de la Timişoara, Liviu Suhar de la Iaşi, Ilie Boca de la Bacău, Horia Paştină de la Bucureşti, ceea ce a ridicat exigenţele şi responsabilitatea fiecărui artist faţă de creaţia lui.. Organizatorul acestei manifestaţii a fost Fundaţia „Mircea Titus Romanescu”, în colaborare cu Primăria şi Muzeul „Arta lemnului” din Câmpulung Moldovenesc. Mircea Titus Romanescu este un pictor valoros, cunoscut publicului băimărean prin expoziţia personală organizată de ”Centrul artistic, Muzeul de artă” din Baia Mare, în anul 2012. Astfel am avut ocazia să lucrez alături de maeştri ai culorii, profesori universitari, să-i văd în faţa şevaletului, pentru că de cele mai multe ori, metodele de lucru ale unui artist se desfăşoară în intimitatea atelierului, ascunse de alte priviri. Din acest punct de vedere, întâlnirea a fost o experienţă benefică pentru toţi participanţii.

Tema acestei manifestaţii : „Rarău – mit şi legendă”, ne-a dat posibilitatea să aprofundăm şi o serie de scrieri legate de misterul acestui munte. Este fascinant să priveşti un răsărit de soare de sub aceste ciudate stânci sau să le vezi cum plutesc adesea printre nori. In zilele frumoase mii de turişti se încumetă să escaladeze un traseu dificil dar posibil până sus pe un platou la peste 1600 de metri de unde panorama este impresionantă. Ai senzaţia că te afli deasupra norilor, mai aproape de cer, iar lanţul muntos de sub picioarele tale se întinde până departe spre patriarhul masivului Ceahlău. De fapt, oriunde priveşti în această zonă, stâncile golaşe ţâşnesc deasupra brazilor, creând imagini care îţi taie răsuflarea.

Una din legendele acestor originale forme de relief cu nume de ”Pietrele Doamnei” spune că domnitorul Petru Rareş, după ce a pierdut o bătălie, în drum spre Ardeal pentru a-şi reface oastea, şi-a ascuns familia, pe Doamna Elena şi fiul lor Ştefăniţă, între aceste stânci, împreună cu o mare parte din avere. Năvălitorii au descoperit ascunzişul aurului, dar îna­inte să-l captureze, un cutremur a prăbuşit stâncile îngropându-i împreună cu toate comorile. Au existat în timp mulţi căutători ai comorilor, fără succes. O altă legendă, mai recentă, susţine că în jurul acestor pietre se găseşte un portal energetic spre alte lumi ce face legătura cu o întreagă reţea de canale energetice de sub Carpaţii noştri. Cert este că odată ajuns la „Pietrele Doamnei” simţi o energie pe care nu ai avut-o înainte.

Ca urmare a acestei manifestări, Muzeul „Arta lemnului” din Câmpulung Moldovenesc s-a îmbogăţit cu o parte din creaţiile artiştilor participanţi. Un muzeu deosebit, original, ce merită să fie vizitat de toţi cei care parcurg frumoasele ţinuturi bucovinene.

Vasile JURJE