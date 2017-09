Maramureşeni, surprinşi în trafic de furtună

„A fost ceva ieşit din comun”

Furtuna de duminică a luat prin surprindere maramureşenii. Pe unii i-a prins în trafic, pe stradă sau chiar la meciul de fotbal. Inspectorul şcolar Adriana Meşter a povestit că a trecut prin clipe de groază, mai ales că în acel moment se afla în zona pasului Gutâi. Împreună cu fiul ei, se întorcea spre casă, când a constatat că maşina nu mai putea înainta din cauza copacilor căzuţi pe carosabil. „Pădurea era rasă, copacii erau căzuţi pe carosabil. A fost ceva ieşit din co­mun. A fost groaznic. S-a speriat mult şi fiul meu care plângea în maşină. Vântul sufla cu putere. Din fericire, ne-am adăpostit într-o curbă unde nu erau prea mulţi copaci. Autorităţile s-au implicat, au venit muncitorii să înlăture copacii căzuţi, dar a durat până a fost degajat drumul. Pe măsură ce înaintam, am constatat că pe drumul spre Mogoşa erau din ce în ce mai mulţi copaci căzuţi. Am fost în zonă la ora 17 şi am ajuns acasă după ora 23”, a spus Adriana Meşter. Cu dificultăţi în trafic s-au confrunta şi conducătorii auto care s-au deplasat pe drumul ce face legătura între Baia Mare şi Târgu Lăpuş. Laura Marin a fost prinsă în trafic mai bine de două ore. Se întorcea dinspre Târgu Lăpuş în jurul orei 18 când a constatat că pe ambele sensuri de circulaţie erau formate coloane imense de maşini. „În Târgu Lăpuş a fost o furtună inimaginabilă. Cerul s-a întunecat, n-ai mai avut vizibilitate la 2 metri. A plouat cu grindină. Mulţime de copaci au căzut pe drum, ambalajele de la magazine au fost luate pe sus. De asemenea, erau căzute linii de înaltă tensiune. Localnicii au rămas pentru câteva ore fără curent electric. Circulaţia a fost blocată în zona pădurii Pietriş în trei locuri din cauza copacilor căzuţi. Şoferii s-au văzut nevoiţi să iasă din maşini şi să înlăture trunchiurile de copaci pentru a putea înainta cu autoturismele. În loc de o oră, am făcut câteva ore până acasă, am ajuns abia în jurul orei 21”, a relatat Laura Marin. Un alt băimărean, Dan Sas spune că furtuna l-a surprins la meciul de fotbal din Satulung. Bărbatul spune că în zona terenului de fotbal au căzut vreo trei copaci, plus a văzut cum vântul aruncă la pământ ţigla de pe blocul din apropiere. Chiar şi în spatele lui a căzut un copac. Dan Sas spune că în urmă cu zece ani a mai asistat la o furtună similară, dar parcă de data aceasta a fost mult mai grav.