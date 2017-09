Pagubele materiale survenite în urma condiţiilor meteo extreme vor fi acoperite din bugetul local

Primarul Cătălin Cherecheş şi Consiliul Local vin în sprijinul cetăţenilor afectaţi de furtună

Planul de măsuri care a fost aplicat de către Administraţia Publică Locală în urma furtunii violente înregistrate duminică, 17 septembrie, a fost făcut public de către primarul Cătălin Cherecheş în cadrul unei conferinţe de presă. Acesta a arătat că s-a realizat un program urgent de salubrizare, prin care vor fi ridicate resturi ale imobilelor care au fost afectate, materiale de construcţii distruse de furtună. Orarul a fost instituit pentru o perioadă de 48 de ore, programul de intervenţie fiind redus la jumătate pentru urgenţele de grad unu. Este vorba despre zonele cu caracter public, parcuri, dar şi bulevardele şi străzile intens circulate.

Furtuna semnalată duminică după-amiază a scos la iveală un aspect dureros. În proporţie de 70%, acoperişurile blocurilor de locuit din municipiul Baia Mare au fost construite ilegal.

Cătălin Cherecheş, primarul municipiului Baia Mare: „Prima evaluare care a fost făcută este din 2012. A fost rectificată de fiecare dată când au apărut modificări. Am decis să mai procedăm la o etapă de somare pentru punerea în legalitate, după care vom da dispoziţiile de demolare pentru toate acoperişurile ilegale de blocuri. Este o chestiune dureroasă pentru cei care şi-au cumpărat apartamente în blocurile de locuit şi aveau deja acoperişuri ilegal construite. Vor trebui să dea dovadă de bună vecinătate şi să facă aceste investiţii în mod legal pentru că nu cred că le convine nici celor care locuiesc în blocurile cu acoperişuri ilegale să se trezească după o furtună cu maşinile prejudiciate. Din păcate nu vom acorda despăgubiri celor care şi-au construit în mod ilegal acoperişurile. Singurele lucruri pe care le putem face sunt, conform legii, să dăm o somaţie care va avea un termen de remediere a situaţiei după care voi da o dispoziţie de demolare, în cazul în care nu se va face acest lucru. Termenele vor fi cele minime prevăzute de lege, 5 zile. După care vom da dispoziţia de primar pentru demolare, aspect pe care îl vom face pe costurile autorităţii locale. Vom vedea cum vom recupera aceste sume de la cei care ar trebui să aibă asigurate imobilele, conform legii. Aş vrea să ştiu cum au asigurat societăţile de asigurare imobile sau părţi de imobil ilegal construite”.

Pagubele suferite în urma furtunii, acoperite din fondul de rezervă al Administraţiei Publice Locale

Potrivit declaraţiilor făcute de primarul Cătălin Cherecheş, prioritatea numărul unu a Administraţiei Publice Locale o reprezintă unităţile de învăţământ. Pentru a veni în sprijinul şcolilor care au suferit pagube, primarul Cătălin Cherecheş le-a solicitat directorilor unităţilor de învăţământ o evaluare a prejudiciilor cauzate, sumele necesare pentru reparaţii urmând a fi suportate din fondul de rezervă, în urma rectificării bugetului local. Cele mai afectate unităţi de învăţământ au fost Şcoala numărul 18, Şcoala „Petre Dulfu”, Şcoala „Nichita Stănescu” şi Liceul Teoretic „Emil Racoviţă”.

Prejudiciile şi sumele necesare pentru repararea construcţiilor de la unităţile de învăţământ şi ale instituţiilor din subordinea autorităţilor locale, inclusiv locuinţele sociale şi ANL afectate de furtună, vor fi introduse în bugetul pentru calamităţi. După care, simultan, se va face o hotărâre de Consiliu Local în care se va aproba lista cu sumele care vor fi distribuite. Afectat de furtună a fost şi sediul Primăriei Baia Mare, acolo unde, începând de ieri, a fost demolat acoperişul clădirii. Mai mult, cetăţenii care au suferit pagube materiale au fost invitaţi de către primarul Cătălin Cherecheş la sediul Administraţiei Publice Locale pentru a depune actele necesare în vederea alocării sumelor pentru reparaţii.

Cătălin Cherecheş, primarul municipiului Baia Mare: „Am deschis o procedură la nivelul Primăriei Baia Mare şi îi invit pe cetăţenii care au suferit pagube, mă refer aici la autoturisme şi clădiri, să vină să îşi depună toate documentele pe care le solicităm. Este vorba despre procesul verbal de constatare pe care ar trebui să îl facă ISU, fotografii, elemente care să justifice pagubele, evaluare care să justifice pagubele şi o cerere tipizată pe care vor trebui să o completeze. Toate aceste sume care vor fi constatate vor fi introduse în rectificarea bugetară. Vom introduce în fondul de urgenţă inclusiv un anumit procent în plus pentru că nu toţi cetăţenii vor putea face într-o zi sau două toate evaluările, mai ales că am evaluat aproximativ 100 de autoturisme deteriorate, la o sumă de aproximativ 5.000 de euro. Dacă vor mai trebui alocate sume vom mai face o rectificare bugetară. Sumele vor fi introduse în fondul de rezervă pentru că am înţeles că Guvernul României va restitui sumele de bani acordate pentru localităţile calamitate. În altă ordine de idei, vom mai face o hotărâre de Consiliu Local prin care să acordăm persoanelor fizice, pe baza unor evaluări făcute de către o comisie aprobată de Consiliul Local, material lemnos pe care îl va oferi în mod gratuit Ocolul Silvic al Municipiului Baia Mare. Vom modifica inclusiv hotărârea care prevedea sumele acordate în acest sens. Exista până acum o sumă de 4.000 de lei care se putea acorda la nivel maximal. Pentru a nu fii limitaţi vom introduce un interval între 4.000 şi 40.000 de lei pe care să îl putem acorda societăţilor comerciale sau persoanelor fizice”.

Un alt obiectiv important care a fost inclus în planul de măsuri a fost soluţionarea problemei care prevede lipsa furnizării energiei electrice. În municipiul Baia Mare au fost afectate trei zone, soluţiile fiind deja aplicate în cursul zilei de luni, 18 septembrie.

Cătălin Cherecheş, primarul municipiului Baia Mare: „Le mulţumesc cetăţenilor care au dat dovadă de civism şi au intervenit pentru a-şi rezolva foarte multe dintre probleme pe cont propriu, probleme care au existat în cartiere, mai ales la acoperişurile care au fost depreciate. Pe de altă parte, le mulţumesc colegilor de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, Poliţia Locală, respectiv domnului Dan Bucă, de la Instituţia Prefectului şi societăţilor comerciale care au venit în sprijinul nostru: societatea AMI SA, cu care avem contractul pentru gospodărire comunală, societatea Vital. Un lucru care va necesita timp de reparaţie îl reprezintă sistemul de semaforizare în municipiul Baia Mare. Momentan pe bulevardul Bucureşti acesta funcţionează pe sistem de avarie. Le mulţumim şi celor de la Direcţia de Cultură care ne-au eliberat foarte repede autorizaţiile pentru demararea lucrărilor în zona Centrului Istoric”.

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, convocat ilegal

O chestiune foarte gravă care a fost sesizată de către primarul Cătălin Cherecheş în cadrul conferinţei de presă l-a reprezentat modul în care a fost convocat Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, în cursul zilei de ieri. Potrivit legii, convocarea nu se deleagă altor persoane, demersul trebuie a fi făcut de către prefectul judeţului Maramureş. Fiind membru al acestui comitet, primarul Cătălin Cherecheş nu a fost convocat la şedinţă.

Cătălin Cherecheş, primarul municipiului Baia Mare: „Asta nu înseamnă că nu am aflat de şedinţă şi m-am prezentat fără invitaţie acolo. Voi sesiza instituţiile statului, autorităţile în drept pentru a remedia acest lucru. La şedinţă am prezentat ceea ce s-a întâmplat, măsurile luate şi care este planul de acţiune, rugând Instituţia Prefectului să transmită o informare clară unde primarii din judeţ să introducă sumele clare în buget pentru a putea să şi le recupereze. Sunt primari de comune cu foarte puţini bani şi îşi vor folosi acum sumele pentru a putea să îşi rezolve o situaţie de urgenţă, dar oamenii aceia şi-ar dori să-şi recupereze sumele de bani. Să nu se trezească într-o situaţie de nelegalitate şi să nu mai poată să îşi recupereze banii. A fost o sugestie pe care am făcut-o din colegialitate pentru colegii mei din judeţ, mai ales pentru primarii de comune care cred că trebuie informaţi de Instituţia Prefectului exact cu privire la formulele bugetare care trebuie respectate”.