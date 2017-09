Majoritatea gospodăriilor din Boiu Mare, distruse de vijelie!

Vijelia de duminică a făcut prăpăd în comuna Boiu Mare. Localnicii spun că aproape nicio casă nu a rămas neafectată, dezastrul ajungând la cote inimaginabile. Administraţia locală încearcă să facă faţă problemei, însă este depăşită de situaţie.

Localnicii spun că nici la două zile după dezastru nu i-a căutat încă nimeni din partea primăriei, deşi nu au curent, apă, iar casele le sunt distruse: „Aşa arată casele din comuna Boiu Mare, în proporţie de 80%, după furtuna de duminică seara. Drumurile sunt parţial blocate de copaci rupţi şi prăbuşiţi. Intervenţia primăriei sau a altor instituţii este zero, niciun interes, absolut niciunul! Curentul este întrerupt de mai bine de 24 de ore, alimentarea cu apă este întreruptă de asemenea. Mulţi oameni bătrâni sunt aflaţi în imposibilitatea de a rezolva problemele cauzate de acestă vijelie fără seamăn. Livezile de pomi fructiferi, care sunt caracteristice zonei, nu prea mai există… Aproape toţi pomii sunt rupţi sau scoşi din rădăcini!”, explică Florin Chifor din Boiu Mare. „Încă nu a venit nimeni de la primărie să evalueze pagubele, să vadă cum suntem. Cred că peste 80% din case sunt afectate. Noi am scăpat mai uşor, că nu ne-a luat decât câteva ţigle de pe acoperişul casei, însă la majoritatea gospodăriilor vântul a făcut prăpăd. Sute de case sau şuri au rămas fără acoperişuri, geamuri. De asemenea, nici măcar azi nu este curent sau apă!”, spune şi Lavinia B. „Vântul de duminică ne-a luat învelitoarea de pe casă în proporţie de 90%! Apa a inundat camerele de la etaj şi s-a infiltrat prin canalele circuitelor electrice până la parter. Ne-a distrus două hornuri. De asemenea, acoperişul de la şură este distrus în totalitate. Deci este prăpăd! Nu avem curent, apă potabilă… Acum încercăm să acoperim provizoriu casa, până vom reface acoperişul, ca să nu ne mai inunde ploaia. Este ceva de neimaginat!”, declară Gheorghe A.

Primarul spune că resursele administraţiei sunt limitate

Gavril Pop, primarul din comuna Boiu Mare, cunoaşte amploarea dezastrului, dar se arată legat la mâini. Spune că oamenii din primărie cu care poate lucra sunt puţini, însă fac tot ce le stă în putinţă pentru a remedia problemele: „Vijelia de duminică a distrus aproape tot prin comună. La magazinul din centrul comunei, vântul a luat acoperişul şi l-a trântit în faţa primăriei. Vă daţi seama că acoperişul este de 35 de metri lungime şi 20 lăţime. Nu e destul că a căzut acoperişul, dar au sărit şi lemnele din structura lui şi au spart geamurile şi uşile. Doamne fereşte! Aşa ceva nu am văzut în viaţa mea şi sper să nici nu mai văd! Pe urmă, acoperişurile de pe case sunt rupte, dărâmate, sparte în general. Inclusiv la mine acasă mi-a zburat jumătate din acoperiş! Acum ştiţi ce facem noi, câţi oameni avem? Încercăm să degajăm cu drujbele copacii căzuţi pe drumuri. Toate drumurile comunale au fost închise, din cauză că a căzut pădurea efectiv. Vântul a răsturnat copacii care au blocat toate căile de acces. Ştiu că oamenii sunt necăjiţi şi afectaţi de vijelie, dar ce pot eu să le fac până la urmă?! Ce să-i întreb? Vom merge şi la localnici ca să evaluăm pagubele, dar prioritar ne-a fost să eliberăm drumurile blocate. Am înţeles că vom primi de la Guvernul României fonduri şi o să-i ajutăm pe cei afectaţi. Astăzi (n.r. ieri, 19 sept.) va veni comisia din partea Prefecturii Maramureş pentru evaluarea obiectivelor din domeniul public, iar noi, Comitetul local pentru situaţii de urgenţă, vom face evaluări la fiecare gospodărie afectată. Normal că pentru cei mai necăjiţi, care au ajutoare sociale, vom încerca o rezolvare urgentă a problemei. În momentul de faţă nu este nici apă şi nici curent în comună. Apă nici nu poate fi dacă nu merge curentul, deoarece sunt nişte pompe care trimit apa şi acestea funcţionează cu energie electrică, ce nu este! Curent nu ştiu dacă va fi săptămâna aceasta din cauză că sunt rupţi stâlpi de înaltă tensiune! Între Mesteacăn şi Prislop, pe acolo, prin pădurile acelea, echipele Electrica am înţeles că toate-s în teren şi lucrează. De asemenea, stâlpii de curent în sate s-au rupt din cauza copacilor căzuţi. În zona noastră nu au mai fost asemenea vânturi de 90 sau 100 km/oră. Deci aşa ceva nu s-a mai văzut”.