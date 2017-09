Obiective din patrimoniul şi administrarea Consiliului Judeţean afectate de vijelie

Prin dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Gabriel – Valer Zetea, a fost constituită o comisie pentru evaluarea pagubelor produse de vijelie la imobilele din administrarea instituţiei, dar şi la obiective ale instituţiilor subordonate. La Palatul Administrativ acoperişul a fost distrus pe o suprafaţă de 50 metri pătraţi. Turla bisericii din Muzeul de Etnografie şi Artă Populară a fost distrusă. De asemenea, acoperişul bisericii a fost distrus, dar şi acoperişurile de la trei case tradiţionale, respectiv o şură/anexă gospodărească. Gardurile împrejmuitoare de la muzeu au fost afectate pe o lungime de 80 de metri. La Muzeul de Artă ”Centrul Artistic” Baia Mare a fost afectată poarta acţionată electric şi avariat acoperişul pe o suprafaţă de 140 metri pătraţi. Centrul Militar Judeţean Maramureş are afectată poartă de intrare în partea din spate a clădirii şi acoperişurile de la corpurile de clădiri, pe o suprafaţă totală de 140 metri pătraţi. Biblioteca Judeţeană ”Petre Dulfu” are distrus acoperişul pe o suprafaţă de aproximativ 140 metri pătraţi, tencuiala şi placajul din piatră afectat pe o suprafaţă de 60 metri pătraţi, dar şi ferestre şi geamuri distruse pe casa scării, pe o suprafaţă de 20 metri pătraţi. La Direcţia Generală pentru Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului acoperişul a fost distrus pe o suprafaţă de 100 metri pătraţi. Şcoala Gimnazială Specială Baia Mare are distrus acoperişul pe o suprafaţă de 40 metri pătraţi. Au fost afectate de vijelie drumurile judeţene, pe o lungime de 19 km: DJ 109 F Strâmbu Băiuţ – Ocna Şugatag, DJ 184 Baia Sprie – Cavnic, DJ 183 Firiza – Izvoare, DJ 185 Ocna Şugatag – Bârsana – Valea Muntelui, fiind nevoie de lucrări pentru refacere (podeţe tubulare, parapeţi metalici, desfundare şanţuri şi rigole, montarea de indicatoare rutiere).

71 de localităţi fără energie electrică

Echipele specializate de intervenţie ale SC Electrica SA Baia Mare au inventariat 39 de stâlpi de medie tensiune şi patru stâlpi de înaltă tensiune rupţi. În judeţ sunt 360 de posturi de transformare nealimentate cu energie electrică. Numărul localităţilor nealimentate cu energie electrică, total sau parţial, este de 71. De asemenea, 20 de linii electrice aeriene, din care 12 integral şi 8 parţial, nu sunt alimentate cu energie electrică. Se lucrează pentru punerea în funcţiune a staţiei de transformare de la Târgu Lăpuş.

Vântul la rafală a avut peste 90 km/h în Baia Mare

Conform datelor primite de la Centrul Meteorologic Transilvania Nord, intensificările de scurtă durată ale vântului au atins la rafală viteza de 63 km/h la Sighetu Marmaţiei, 83 km/h la Târgu Lăpuş, 86 km/h la Ocna Şugatag, 94 km/h în Baia Mare. Vântul a avut aspect de vijelie în localităţile Baia Mare, Târgu Lăpuş, Cavnic, Groşii Ţibleşului, Răzoare, Copalnic, Suciu de Jos.

La Serviciul de Ambulanţă Judeţean Maramureş a fost distrusă structura de lemn şi afectat de rafalele de vânt acoperişul de tablă din parcarea instituţiei, paguba fiind totală. Obiectele transportate de vijelie au lovit uşile de garaj de la atelier.

Pagube importante la nivelul judeţului Maramureş

Preşedintele CJSU Maramureş, prefectul Vasile Moldovan, a precizat că raportul operativ transmis la Ministerul Afacerilor Interne cuprinde informaţii despre două locuinţe distruse, 977 de locuinţe avariate, 31 anexe gospodăreşti distruse, 1046 anexe gospodăreşti avariate, trei cămine culturale avariate, o hală industrială avariată. De asemenea, au fost afectate şapte biserici şi o biserică monument, un spital şi un dispensar medical. Sediile a patru autorităţi ale administraţiei publice locale au fost avariate de vijelie. O staţie de carburanţi, dar şi o fermă de vaci au avut de suferit pagube. Copacii şi acoperişurile smulse de vânt au avariat 106 autovehicule. Au fost doborâte de rafalele de vânt 11 ha de copaci în pădurile din judeţ. Au mai avut de suferit solarii, drumuri comunale, pe o lungime de 37 km, străzi şi uliţe pe o lungime de 45,1 km, sediile a 13 colegii tehnice şi licee, respectiv 20 de şcoli generale, şase grădiniţe, 49 acoperişuri de blocuri avariate. Furtuna a afectat 33 km de reţele telefonice, patru obiective culturale, 51 de porţi, trei obiective socio-economice.

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă va proceda la constituirea, prin ordin al prefectului, a comisiei de evaluare a pagubelor şi deplasarea acesteia în teritoriu în vederea întocmirii hotărârii de guvern pentru alocarea fondurilor de intervenţie pentru eliminarea efectelor negative produse de fenomenele meteorologice periculoase în judeţul Maramureş. (d.b.)