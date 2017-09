Serviciu de Evidenţa Populaţiei în Primăria din Satulung

Imobilul care adăposteşte administraţia locală din comuna Satulung s-a modernizat şi a fost extins. Astfel, primăria a primit un corp în plus. Aici va fi organizat Serviciul de Evidenţa Populaţiei, pentru care nu a existat spaţiu până acum, iar cetăţenii erau obligaţi să meargă în Şomcuta Mare cu documentele de acest gen. Lucrările vor fi încheiate într-o lună de zile.

Dacă ne gândim şi la numărul total al populaţiei, atunci acest serviciu era necesar de înfiinţat în Satulung, după cum ne-a explicat primarul Bujorel Vasile Mureşan: „Reabilităm primăria din fonduri proprii. Pe lângă renovare facem şi o extindere a ei, plus şarpanta. Practic am mărit clădirea cu încă un corp necesar Serviciului de Evidenţă a Populaţiei. Acesta are trei încăperi şi un ghişeu. Comuna are peste 5.000 de locuitori şi nu aveam aici Evidenţa Populaţiei. În acest fel nu mai purtăm oamenii prin Şomcuta Mare sau în altă parte. Până acum nu am avut spaţiul necesar pentru această activitate. Investiţia se ridică la circa 400.000 de lei, cu tot cu dotări. Dar lucrarea aceasta a fost imperios necesară pentru populaţie, să fie aici buletinele, certificate de înmatriculare, absolut tot şi sigur, asta se va autofinanţa. În maximum o lună de zile, se finalizează execuţia. Deja s-a tencuit, mai urmează doar finisajele”.

Localnicii aveau mare nevoie de un asemenea birou

După ce Serviciul de Evidenţa Populaţiei va deveni complet funcţional, cetăţenii din Satulung vor fi scutiţi de drumuri în plus pentru un document: „Mă bucur că se va face evidenţa populaţiei aici în comună. Până acum trebuia să mergem la Şomcuta. Dacă omul era bolnav sau bătrân, se deplasa mai greu până acolo. Am aşteptat mult să avem aici acest ghişeu”, a spus Marian Vele.

„Acest ghişeu era necesar de multă vreme în comună. Înfiinţarea lui la primărie ne scapă de drumuri făcute în plus. Gândiţi-vă că avem o comună mare, aşa că trebuia să fie şi acest serviciu organizat aici”, a completat şi Cosmin M.

„Bine că s-a gândit la asta conducerea primăriei. Mă întreb numai de ce nu a făcut-o mai repede”, a conchis un alt localnic.