Reprezentanţi ai CJ Maramureş au participat la şedinţele de toamnă ale Comisiilor ARE

În perioada 12-14 septembrie 2017 au avut loc la Nancy – Franţa, şedinţele de toamnă ale Comisiilor Ansamblului Regiunilor Europei, organizaţie internaţională din care face parte din anul 1997 şi judeţul Maramureş. Delegaţia maramureşeană a fost reprezentată de consilierul judeţean Florica Roman şi şeful Biroului Relaţii Externe, Mihaela Liţe. Întâlnirea plenară a organizaţiei ARE a avut loc miercuri, 13 septembrie 2017, fiind urmată de o dezbatere pe tema ”Viitorul culturii în era digitală”, unde reprezentanţii judeţului au prezentat mai multe proiecte ale Complexului Astronomic Baia Mare. Este vorba despre proiectul ”Constelaţii Româneşti Tradiţionale” care prezintă, în cadrul primei expoziţii digitale deschise în România, scurte filme cu poveştile denumirilor acordate de ţăranii români principalelor constelaţii, dar şi script-uri realizate după o cercetare etnografică a mitologiei stelare româneşti. Această mitologie stelară a fost inclusă şi în programul Stellarium, program internaţional open-source folosit de peste 400 de planetarii din întreaga lume. ”Constelaţiile Româneşti Tradiţionale” au fost prezentate, ulterior, în cadrul unui alt proiect, ”Cerul în mâinile tale”, într-un mod adecvat pentru nevăzători sau persoane cu deficienţe de vedere. A urmat o dezbatere pe tema ”Beneficiilor politicii de coeziune” şi şedinţele plenare ale celor trei comisii ARE: Comisia 1 – Economie şi dezvoltare regională, Comisia 2 – Politici Sociale şi Sănătate Publică şi Comisia 3 Cultură, Educaţie şi Tineret. În cadrul acestor şedinţe a fost prezentată o dezbatere privind inteligenţa artificială, în pregătirea evenimentului ce va fi organizat de ARE, în data de 30 noiembrie, la Bruxelles, precum şi o propunere de colaborare cu organizaţia de tineret UKM din Norvegia. Aceasta organizează, anual, o competiţie de talente la nivel local şi naţional. De asemenea, au fost promovate mai multe proiecte propuse de ARE.

În 14 septembrie s-au desfăşurat seminarii pe diferite teme: ”Rolul Regiunilor în cultură”, Reţeaua E-Sănătate”, Abordări ale ciclului de viaţă”.

Propunerile de proiecte prezentate în cadrul evenimentului vor fi analizate de Consiliul Judeţean Maramureş, în vederea stabilirii oportunităţii de participare. (d.b.)